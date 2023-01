Nadležni da pokažu da država štiti interese najhumanijeg poziva

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja osudilo je napad na ljekara Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) i pozvalo nadležne da u najkraćem roku preduzmu sve zakonske mjere i pokažu da država istinski štiti interese najhumanijeg poziva.

Ljekar ZHMP-a pomoć u Podgorici K.D. napadnut je sinoć tokom obavljanja posla, zbog čega su privedene tri osobe.

“Ministarstvo zdravlja najoštorije osuđuje napad na ljekara ZHMP koji se sinoć bio žrtva nasilničkog ponašanja i agresije nesavjesnih pojedinaca”, saopšteno je iz tog resora.

Oni su poručili da je nedopustivo da zdravstveni radnici, koji svoj život i radni vijek posvećuju humanom pozivu liječenja i spašavanja života, budu izložni uvredama, verbalnim i fizičkim napadima dok obavljaju svoj posao.

“Očekujemo da nadležni organi u najkraćem roku preduzmu sve zakonom raspoložive mjere i na taj način pokažu da država istinski štiti interese najhumanijeg poziva”, naveli su iz Ministarstva.

Oni su kazali da im je cilj da se te nemile scene više nikada ne ponove i da se zdravstvenim radnicima omogući da profesionalno i kvalitetno obavljaju svoj posao.

Kako su istakli, za to je neophodna pomoć cjelokupnog društva, od institucija do građana, kao korisnika zdravstvenih usluga.

“Brza reakcija nadležnih organa neophodna je i kako bi se što prije rasteretila javnost koja je prije nekoliko dana bila uznemirena scenama nakon saobraćajnog udesa u tunelu Lokve u kojem je jedna osoba smrtno stradala, a ekipa hitne medicinske pomoći bila izvrgnuta napadima i javnom linču dok je obavljala svoj zadatak”, kaže se u saopštenju.

