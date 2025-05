Nadležni da ne odustanu od utvrđivanja odgovornosti za deportaciju

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović apelovao je na nadležne državne organe da ne odustanu od utvrđivanja odgovornosti počinilaca zločina deportacije bosanskohecegovačkih izbjeglica i pronalaska posmrtnih ostataka stradalih.

„Na dan kada se memorijalnim okupljanjem u Herceg Novom obilježavaju 33 godine od zločina deportacije bosanskohercegovačkih izbjeglica, sjećamo se ne samo žrtava, već i odgovornosti koju nosimo kao društvo“, naveo je Milatović na mreži X.

On je podsjetio da je, kao predsjednik države, uputio izvinjenje svim porodicama koje su, zbog drugačijeg imena, etničke i vjerske pripadnosti, izgubile svoje najbliže koji su u Crnoj Gori tražili spas od rata.

Milatović je pozdravio važne institucionalne korake koji su u međuvremenu preduzeti – priznavanje statusa civilnih žrtava rata i odluku Vlade o isplati obeštećenja njihovim porodicama, kao početak ispravljanja dugogodišnje nepravde.

„Svjestan činjenice da je time ispunjena samo jedna od moralnih obaveza koje dugujemo žrtvama i njihovim porodicama, apelujem na nadležne državne organe da ne odustanu od utvrđivanja odgovornosti počinilaca za ovaj zločin i pronalaska posmrtnih ostataka stradalih“, poručio je Milatović.

