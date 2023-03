Nacrt zakona o informacionoj bezbjednosti na javnoj raspravi

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave (MJU) dalo je na javnu raspravu Nacrt zakona o informacionoj bezbjednosti i pozvalo sve zainteresovane subjekte da se uključe i daju svoj doprinos u razmatranju tog akta.

Iz MJU su kazali da je Nacrt zakona pripremljen uz ekspertsku podršku, pod pokroviteljstvom Ambasade Velike Britanije i Ženevskog centra za upravljanje sektorom bezbjednosti.

Kako su saopštili, javna rasprava će trajati 20 dana od datuma objavljivanja javnog poziva na internet stranici MJU-a https://www.gov.me/mju i na portalu e-uprave www.euprava.me

“Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o informacionoj bezbjednosti dostavljaju u pisanom obliku Ministarstvu javne uprave na adresu: Rimski trg, broj 45, 81000 Podgorica, putem pošte”, kazali su iz MJU.

Oni su dodali da se primjedbe, predlozi i sugestije mogu predati neposredno na arhivi Ministarstva, svakog radnog dana od devet do 11 i od 12 do 14 sati, kao i na e-mail adresu: [email protected] i [email protected]

Na sajtu MJU-a se navodi da će taj Vladin resor, nakon završene javne rasprave, razmotriti sve pristigle primjedbe, predloge i sugestije.

Dodaje se da će MJU nakon toga sačiniti i objaviti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj je na Tviteru /Twitter/ naveo da će, kroz posebne fokus grupe i organizovanje okruglog stola prezentovati Nacrt zakona koji prati standarde Evropske unije.

“Crna Gora ubrzo dobija Agenciju za sajber bezbjednost, koja će uz Vladin CIRT /Computer Incident Response Team/ biti snažan mehanizam za odbranu od sajber napada”, rekao je Dukaj.

On je kazao da je Crna Gora prva država regiona koja, kroz donošenje tog zakona, transponuje novu NIS 2 Direktivu.

