Nabavili aparat za digitalno mapiranje pigmentnih promjena na koži

Podgorica, (MINA) – Klinički centar Crne Gore (KCCG) nabavio je za Kliniku za dermatovenerologiju najsavremeniji aparat za digitalno mapiranje pigmentnih promjena/mladeža kože cijelog tijela, vrijedan oko 50 hiljada EUR, saopštili su iz KCCG.

Oni su rekli da je novac obezbijeđen iz budžeta KCCG.

Navodi se da je aparat instaliran u ponedjeljak, kada je obavljena i edukacija ljekara za rad sa ovim aparatom.

Dodaje se da su se time stekli uslovi da ljekari KCCG mogu odmah da obave pouzdanu dijagnostiku kod pacijentata.

Iz KCCG su pojasnili da je prednost pregleda tim aparatom mogućnost sistema da snimi kožu cijelog tijela, kao i ciljani pregled mladeža.

„Fotografije koje su visoke rezolucije ostaju u folderu pacijenta, što omogućava kasniju uporednu analizu“, kaže se u saopštenju.

Iz KCCG su naveli da će pregled indikovati dermatolog, a u prvom redu digitalno mapiranje kože cijelog tijela namijenjen je osobama koje pripadaju osjetljivoj ili rizičnoj kategoriji za nastanak karcinoma kože, u prvom redu melanoma.

Navodi se da su to osobe koje imaju veliki broj mladeža, preko 50, odnosno 100, ili imaju atipične mladeže, osobe sa velikim kongenitalnim mladežom, zatim koje su imale melanom ili imaju pozitivnu porodičnu anamnezu i pacijenti nakon transplantacije organa koji su na imunosupresivnoj terapiji.

„Na ovaj način značajno će se povećati broj detektovanih melanoma u ranom stadijumu bolesti, kada je hirurška ekscizija (uklanjanje) i reekscizija jedina terapija, što će uticati na životni vijek pacijenta i kvalitet života“, rekli su iz KCCG.

Oni su kazali da se svim osobama preporučuje pregled dermatologa jednom godišnje, koji će manuelnim dermoskopom napraviti trijažu i uputiti pacijenta na dalji pregled digitalnim dermoskopom na Kliniku za dermatovenerologiju.

Iz KCCG su kazali da Klinika za dermatovenerologiju primjenjuje najnovije tehnologije u oblasti dermatologije i aparat je još jedan korak ka pružanju vrhunskih usluga pacijentima.

„Osim toga, nabavka ovog aparata je dokaz o našoj posvećenosti nabavci savremene opreme i kontinuiranom usavršavanju i edukaciji našeg osoblja“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da tim stručnjaka, koji se sastoji od iskusnih dermatologa, odmah je edukovan za korišćenje nove tehnologije koja će omogućiti pružanje najbolje dijagnostike a samim tim i uspješnog liječenja našim pacijentima.

„Vjerujemo da će ovaj aparat značajno unaprijediti dijagnostiku i tretman kožnih oboljenja kod naših pacijenata. Naša misija je da pružimo vrhunsku zdravstvenu njegu i ova nabavka je još jedan korak ka ostvarenju tog cilja“, kaže se u saopštenju.

