Na UCG biće mjesta za 3,3 hiljade brucoša

Podgorica, (MINA) – Senat Univerziteta Crne Gore (UCG) predložio je da na prvu godinu osnovnih studija za narednu studijsku godinu bude upisano 3.311 studenata.

U saopštenju UCG navodi se da je za postdiplomske specijalističke studije predviđeno 1.225 mjesta, a za dvogodišnje master studije 2.010 mjesta.

„Prilikom predlaganja broja studenata za upis na sva tri nivoa studija, Senat se rukovodio standardima kvaliteta nastave, broja nastavnog osoblja, materijalnom osnovom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, kao i advekatnim odnosom broja studenata i nastavnog osoblja“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je predloženi broj studenata zasnovan na predlozima vijeća univerzitetskih jedinica, dok sastavni dio tih odluka čini i Mišljenje sa obrazloženjem Centra za unapređenje kvaliteta UCG-a.

Navodi se da je za studijski program osnovnih studija, Specijalna edukacija i rehabilitacija na Filozofskom fakultetu, kao i master studijski program Studije roda koji će se sprovoditi na Institutu za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije, postupak licenciranja još u toku.

„Očekuje se da će rješenje Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija biti dostavljeno blagovremeno, te je i upis na pomenute programe za koje su predložena upisna mjesta, uslovljen dobijanjem odgovarajuće licence“, kaže se u saopštenju.

Iz UCG su rekli da će predlozi Senata biti dostavljeni na dalje razmatranje Upravnom odboru, koji će donijeti odluku o broja studenata za upis na pomenuta tri nivoa studija, nakon čega će biti raspisani konkursi za upis.

