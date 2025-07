Na UCG biće mjesta za 3,3 hiljade brucoša

Pogorica, (MINA) – Univerzitet Crne Gore (UCG) objaviće u septembru konkurs za treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2025/26. godinu, na preostalim slobodnim mjestima, saopšteno je iz te visokoškolske ustanove.

Navodi se da će konkurs biti dostupan na zvaničnoj internet stranici Univerziteta Crne Gore – www.ucg.ac.me), kao i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori.

Iz UCG su rekli da će prijavljivanje kandidata biti organizovano elektronski putem platforme www.upisi.edu.me , u skladu sa programom Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

“Ukoliko elektronska prijava nije moguća (zbog nedostatka podataka u registrima, strane škole, strani državljani i slično), kandidati će moći da se prijave neposredno u studentskoj službi odgovarajuće organizacione jedinice”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da pravo prijave imaju crnogorski državljani i stranci koji su stekli odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija, u skladu sa važećim zakonima.

“Kandidati su prilikom prijave dužni da dostave originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu, originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole, eventualnu diplomu “Luča” ili ekvivalentnu”, rekli su iz Univerziteta.

Oni su kazali da kandidati treba da dostave i kopiju biometrijske lične karte, odnosno odgovarajući dokument za strane državljane, kao i dokument o osvojenim državnim ili međunarodnim nagradama iz relevantnih predmeta.

“Stranci podnose i dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvodi studijski program, osim ako su srednju školu završili na jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS