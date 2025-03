Na postdiplomskim i doktorskim studijama 4.140 studenata

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, u ovoj akademskoj godini, na ustanovama visokog obrazovanja 4.140 studenata upisalo postdiplomske i doktorske studije, pokazuju podaci Uprave za statistiku – Monstata.

Postdiplomske studije upisao je 3.941 student i to specijalističke 745, a magistarske studije 3.196.

Iz Monstata su saopštili da je broj studenata upisanih na specijalističke studije u odnosu na prethodnu akademsku godinu povećan za 72,5 odsto.

Magistarske studije upisalo je 3.196 studenata, što je za 1,8 odsto manje od prethodne akademske godine.

Prema podacima Monstata, od ukupnog broja upisanih na magistarske studije, na javnim visokoškolskim ustanovama upisano je 82,4 odsto, a na privatnim 17,6 odsto.

Doktorske studije u ovoj akademskoj godina upisalo je 199 studenata.

