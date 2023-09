Na Petrovac Jazz Fest-u izvođači iz osam država

Podgorica, (MINA) – Petrovac Jazz Fest, koji se nalazi na svjetskoj festivalskoj mapi, okupiće ove godine izvođače iz osam država, saopštili su organizatori.

Kako se navodi, Petrovac Jazz Fest, koji je jedan od najstarijih festivala u Crnoj Gori, odavno je dokazao kvalitet, sadržajem i organizacijom.

Iz Nevladine organizacije “Urbani kult” kazali su da taj festival promoviše kulturu i muzički pravac koji predstavlja dio svjetske kulturne baštine, a ne popularnu novokomponovanu muziku koja mahom pripada kič i šund kulturi.

Kako su dodali, festivale uvijek karakterišu i brojni prateći programi, umjetnički performansi, različite tematske edukativne radionice, izložbe.

Organizatori su kazali da su u susret Petrovac Jazz Fest-u održana dva uspješna promo koncerta i to Ari Erev trio iz Izraela koji je nastupio 27. avgusta na terasi hotela Mogren, i Miodrag Maljoković i Jazz kvartet 3. septembra na terasi Palace Lux hotela u Petrovcu.

“Pored pratećih programa ove godine će festival obuhvatiti i follow up aktivnosti u vidu after fest koncerata i tematskih kulturnih događaja koji će nakon održavanja zvaničnog festivalskog programa biti formulisani kao “Eho” program festivala, sa jednako kvalitetnim line up- om”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, međunarodna saradnja i uključenost u sve aktuelne trendove i tokove kada je u pitanju produkcija kulturnih događaja jedan je od prioritetnih pravaca djelovanja nevladine organizacije “Urbani kult” koja organizuje festival.

Festival počinje danas u 18 sati, nastupom Sara Jovović Trio iz Crne Gore, u Spomen domu (SD) Crvena Komuna.

Kako je najavljeno, nakon toga nastupaće Sonas duo iz Srbije u hotelu Palas Lux u 21 sat, a u tom hotelu sat kasnije publici će se predstaviti AJS Trio iz Albanije.

“Sjutra će u SD Crvena komuna biti organizovan propratni program, pa će u 16 sati biti priređena izložba Miloša Albijanića, a nakon toga slijede solo mini koncert Black Peca iz Srbije, promocija knjige Dušan Atonic “Kako nije propao RNR u Srbiji””, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, u propratnom programu predstaviće se i Nataša Treya Duo iz Bjelorusije.

U 21 sat nastupaće Gladys B and Band, a sat kasnije planiran je nastup Tihomir Pop Asanović i Band iz Hrvatske.

Organizatori su istakli da se Petrovac Jazz Fest nalazi na svjetskoj festivalskoj mapi, a do sada je uspostavljena saradnja sa devet svjetskih festivala sa različitih meridijana.

Oni su kazali da sve događaje organizuju pod sloganom ”Neka naše manifestacije budu vaše destinacije” i “svi su besplatni za publiku”

“Sama činjenica da mi na festivalu ne prodajemo ni karte ni piće, dovoljno govori o našim prioritetima, a to nijesu zarada i lična korist već popularizacija i promocija u Crnoj Gori muzike i kulture koja je dio svjetske baštine”, kazali su organizatori.

Oni su naveli da im je cilj i produžetak turističke sezone, kao i da obogate muzičku i turističku ponudu u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS