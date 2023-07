Na liječenju u bolnici Dobrota dvoje zatvorenika

Podgorica, (MINA) – U Specijalnoj bolnici za psihijatriju “Dobrota” na liječenju se nalaze dvije osobe koje su tamo upućene od Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), kazali su iz Ministarstva pravde.

Iz Ministarstva pravde agenciji MINA su kazali da se mjera bezbjednosti obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi izvršava u zdravstvenoj ustanovi namijenjenoj za tu svrhu.

“Osobu kojoj je izrečena ta mjera na izvršenje upućuje sud koji je izrekao mjeru, u roku od osam dana od pravosnažnosti odluke”, naveli su iz tog Vladinog resora.

Oni su naveli da, ako se osoba nalazi na slobodi, sprovođenje u zdravstvenu ustanovu po naredbi suda izvršava naležna zdravstvena ustanova uz pomoć policije.

Kako su kazali iz Ministarstva, ako se osoba nalazi u pritvoru, sprovođenje vrše službenici obezbjeđenja UIKS-a.

“Od UIKS-a su sprovedene dvije osobe koje se trenutno nalaze u Specijalnoj bolnici za psihijatriju “Dobrota”, radi izvršenja mjere bezbjednosti obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su podsjetili da je 7. marta, polaganjem kamena temeljca, ozvaničen početak izgradnje četiri nova objekta u kompleksu UIKS-a – Specijalne zdravstvene ustanove (SZU), Prijavnice, Multifunkicionalnog objekta i Zatvora otvorenog tipa.

Kako su dodali, izvođač radova je firma “FIDIA” iz Podgorice, dok nadzor nad radovima vrši turska firma “Tumas”.

“Rok za izvođenje radova je 24 mjeseca od dana izdavanja naloga za njihov početak. Radovi se odvijaju predviđenom dinamikom”, kazali su iz Ministarstva.

Kako su naveli, projekat izgradnje četiri nova objekta u UIKS-u realizuje se kroz sredstva iz IPA fondova u iznosu od 4.378.311 EUR, a dijelom iz budžeta, odnosno 4,2 miliona EUR, što ukupno iznosi više od 8,5 miliona EUR.

Iz Ministarstva su istakli da je riječ o objektu zatvorenog tipa za izvršenje mjera bezbjednosti obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno liječenje narkomana i alkoholičara, kao i liječenje osoba u UIKS-u, koja imaju akutno prihičko oboljenje ili zdravstvene probleme koji izuskuju potrebu za stacionarnim bolničkim liječenjem, a koja prevazilazi liječenja u ambulantama organizacione jedinice Uprave.

Prema njihovim riječima, objekat je smještajnih kapaciteta za 137 pacijenata.

“Bolničke sobe za pacijente će biti dvokrevetne, opremljene zasebnim sanitarijama. Biće izgrađena posebna prostorija za posjete, prostorija za pojačan nazdor i prostorija za posebne sadržaje”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su najavili da će biti izgrađene prostorije za grupnu i individualnu terapiju, dodajući da je predviđen prostor za parking mjesta, kao i za manji sportski poligon za rekreaciju.

Kako su naveli, izgradnja SZU je prepoznata kao prioritetan infrastrukturni projekat u sektoru društvenih djelatnosti.

Iz Ministarstva su podsjetili na dugogodišnje probleme sa kojima su se suočavale Specijalna bolnica za psihijatriju u Kotoru i Klinika za psihijatriju u Podgorici, u pogledu nedostatka smještajnih kapaciteta za osobe kojima je izrečena mjera bezbjednosti.

“Izgradnjom SZU unaprijediće se prava uhapšenih osoba, kako sa aspekta zdravstvene zaštite kao jednog od osnovnih ljudskih prava, tako i sa apsekta sprovođenja tretmana, a istovremeno i rasteretiti prethodno navedene zdravstvene ustanove”, ocijenili su iz Ministarstva.

Oni su naveli da će se realizacijom tog kapitalnog projekta uvažiti brojne preporuke relevantnih komiteta Ujedinjenih nacija i Savjeta Evrope u pogledu primjene standarda i dobre prakse sa aspekta uslova u zatvorima.

