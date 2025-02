Na graničnom prelazu Božaj oduzet Porše

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su, na graničnom prelazu Božaj, oduzeli vozilo visoke klase kojim je upravljala albanska državljanka E.P, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da je od E.P, radi daljih provjera, oduzeto vozilo marke Porše Panamera, za kojim je Interpol Albanija raspisao međunarodnu potragu.

To je, kako su naveli, utvrđeno provjerom kroz policijske evidencije.

“Službenici Sektora granične policije nastavljaju sa prioritetnim aktivnostima na suzbijanju i prevenciji prekograničnog kriminala, podizanju nivoa bezbjednosti i pojačanim kontrolama na graničnim prelazima, u cilju sigurnosti crnogorskih granica”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS