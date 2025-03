Na GP Dračenovac zaplijenjeni duvan, alkohol, nafta i novac

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su državljanina Srbije A.D.(50) kod kojeg su, na graničnom prelazu (GP) Dračenovac, pronašli duvan, alkohol, naftu i novac, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Uprave carina i granične policije u Rožajama u nedjelju na tom GP, na izlazu iz Crne Gore, izvršili detaljan pregled teretnog vozila marke “Mercedes”, registarskih oznaka Srbije, kojim je upravljao A.D.

“U posebno napravljenom bunkeru, koji se nalazi u tovarnom prostoru ispod haube, pronađeno je deset kilograma rezanog duvana i 35 flaša alkoholnog pića različitih proizvođača, bez akciznih markica, procijenjene vrijednosti preko 1,2 hiljade EUR, kao i 80 litara nafte”, rekli su iz policije.

Kako su kazali, pregledom je kod A.D. pronađeno i privremeno oduzeto 19.735 EUR, koje će biti predmet daljih provjera.

Iz policije su rekli da je A.D. uhapšen po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena trgovina.

“On će danas, uz krivičnu prijavu, biti sproveden na dalju nadležnost postupajućem tužiocu”, navodi se u saopštenju.

