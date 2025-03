Na GP Debeli Brijeg uhapšen državljanin Ukrajine

Podgorica, (MINA) – Crnogorska granična policija uhapsila je na graničnom prelazu Debeli brijeg ukrajinskog državljanina D.D. (42) zbog falsifikovane vozačke dozvole.

Iz Uprave policije saopšteno je da su službenici Sektora granične policije u Herceg Novom, u saradnji sa službenicima Frontexa, na graničnom prelazu Debeli Brijeg, prilikom izlaska iz Crne Gore, kontrolisali D.D. i vozilo kojim je upravljao.

„Službenici policije i Frontexa su nakon pregleda ličnih dokumenata koje je D.D. dao na uvid posumnjali u ispravnost ukrajinske vozačke dozvole”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, na vozačkoj dozvoli su zapažena izvjesna odstupanja i nepravilnosti u pogledu izrade, pa se najvjerovatnije radi o totalnoj reprodukciji dokumenta.

“D.D. je po nalogu postupajućeg tužioca, uz krivičnu prijavu uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave”, naveli su iz policije.

