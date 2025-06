Na Cetinju uhapšene četiri osobe zbog nasilničkog ponašanja

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su na Cetinju četiri osobe zbog nasilničkog ponašanja, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da je sinoć oko 22 sata i 30 minuta, u ulici IV Proleterske brigade na Cetinju, došlo do fizičkog sukoba između više osoba.

Na lice mjesta, kako su naveli, upućeni su službenici policije koji tamo nijesu zatekli te osobe.

„Preduzimajući intenzivne aktivnosti iz svoje nadležnosti, došli su do saznanja da su u fizičkom sukobu učestvovali M.L. (18), D.L. (19), A.K. (23) i jedna maloljetna osoba stara 17 godina sa jedne, i dvije osobe sa druge strane, svi sa Cetinja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su od te osobe pronađene i da su od njih prikupljena obavještenja na okolnosti tog događaja, sa kojim je upoznat i tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju.

Tužilac se, kako su rekli iz policije, izjasnio da se u radnjama M.L, D.L, A.K. i sedamnaestogodišnjaka stiču elementi krivičnog djela nasilničko ponašanje.

„Osumnjičeni su uhapšeni i danas će uz krivičnu prijavu biti privedeni postupajućem tužiocu na dalju nadležnost“, kaže se u saopštenju.

