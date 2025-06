Na Cetinju uhapšena operativno interesantna osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici cetinjske policije uhapsili su danas N.Ž. (27) kod kojeg je pronađen pištolj, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su građani policiji prijavili da se naoružana osoba kreće u blizini stadiona fudbalskog kluba Lovćen.

“Hitnom reakcijom, u roku od nekoliko minuta, policijski službenici su locirali i lišili slobode operativno interesantnu osobu N.Ž. kod kojeg je pronađen pištolj marke CZ”, kaže se u saopštenju policije.

Dodaje se da će N.Ž., uz krivičnu prijavu, biti sproveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju na dalju nadležnost i postupanje.

“Zahvaljujemo građanima Cetinja na pravovremenoj i odgovornoj reakciji i saradnji i pozivamo ih da prijave sve oblike devijantnog i asocijalnog ponašanja koje može ugroziti bezbjednost i živote građana”, navodi se u saopštenju.

