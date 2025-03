Na Cetinju uhapšen albanski državljanin zbog krađe

Podgorica, (MINA) – Cetinjska policija uhapsila je albanskog državljanina A.D. (58), osumnjičenog za dvije teške krađe, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su građani obavijestili policiju da su u selu Meterizi obijene dvije porodične kuće i da se u blizini jedne nalazi osoba za koju sumnjaju da je izvršilac.

“Policijski službenici su zatekli jednog od oštećenih vlasnika kuće i A.D., državljanina Albanije, kod kojeg je testiranjem utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu u koncentraciji od 1.78 promila”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz policije, sumnja se da je A.D. obio vrata, odnosno prozor dvije kuće koje se nalaze u neposrednoj blizini i iz kojih je ukrao alkohol, radnu opremu i tehnički uređaj.

Iz policije su naveli da su sve ukradene stvari pronađene i vraćene.

“A.D. je uhapšen po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju i uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužiocu”, kaže se u saopštenju.

