Na Cetinju sjutra prijem povodom Dana crnogorske diplomatije

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović organizovaće sjutra prijem povodom Dana crnogorske diplomatije.

Kako je saopšteno iz Vlade, prijem će biti organizovan u Vladinom domu na Cetinju.

Iz Vlade su podsjetili da je Dan crnogorske diplomatije – 6. maj, ustanovljen prošle godine, u znak sjećanja na reforme Senata iz doba Knjaževine Crne Gore 1874. godine.

Kako su dodali, 1874. godine uspostavljena je Knjaževska kancelarija za spoljne poslove, koja je preteča Ministarstva inostranih djela Knjaževine i Kraljevine Crne Gore.

Prijem počinje u 12 sati.

