Na Cetinju sankcionisano sedam ugostiteljskih objekata

Podgorica, (MINA) – Sedam ugostiteljskih objekata na Cetinju kažnjeno je sa ukupno 7,7 hiljada EUR zbog rada bez odobrenja, neizdavanja računa, upotrebe duvanskih proizvoda i drugih nepravilnosti, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su ugostiteljski objekti sankcionisani u okviru zajedničke akcije službenika Odjeljenja bezbjednosti Cetinje i turističke inspekcije Ministarstva turizma.

“Aktivnost je bila usmjerena na smanjenje dostupnosti alkohola i duvanskih proizvoda maloljetnim osobama u ugostiteljskim objektima, kao i na otkrivanje i sankcionisanje nepravilnosti u radu u tim objektima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su policijski službenici i turistički inspektori, obišli 17 ugostiteljskih objekata u gradskom, prigradskom i seoskom području na Cetinju.

U sedam objekata, kako su kazali iz policije, registrovani su i sankionisani prekršaji koji su se odnosili na upotrebu duvanskih proizvoda, rad bez odobrenja, neizdavanje računa i druge nepravilnosti iz djelokruga nadležnosti turističke inspekcije.

“Sedam ugostiteljskih objekata i dva odgovorna fizička lica u pravnim licima su sankcionisani novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 7,7 hiljada EUR”, rekli su iz policije.

Oni su kazali da je jedan od tih sedam ugostiteljskih objekata zatvoren, odnosno zapečaćen, dok je za jedan izdato rješenje o zabrani obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

“Takođe, u dodatnim aktivnostima cetinjske policije na jačanju bezbjednosnog ambijenta i prevenciji izvršenja krivičnih djela, sprovedena je i operativno – taktička mjera i radnja “Racija”, u jednom ugostiteljskom objektu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je policija kontrolisala 50 osoba, od čega 11 operativno interesantnih lica i pripadnika organizovanih kriminalnih grupa.

Iz policije su rekli da je uhapšen N.M.(49) iz Cetinja zbog počinjenog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru.

“Službenci policije će samostalno i u koordinaciji sa drugim institucijama nastaviti sa kontrolama zakonitosti poslovanja ugostiteljskih objekata, čiji je cilj ne samo poštovanje zakonskih procedura u ugostiteljskoj djelatnosti, već su prvenstveno usmjerene na obezbjeđivanje poštovanja zakona koji štite dobrobit maloljetnika i drugih osoba koji borave u tim objektima”, kaže se u saopštenju.

