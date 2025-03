Na Cetinju sankcionisano pet ugostiteljskih objekata

Podgorica, (MINA) – Pet ugostiteljskih objekata na Cetinju kažnjeno je sa 6,4 hiljade EUR zbog neizdavanja računa i drugih nepravilnosti u radu, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su ugostiteljski objekti sankcionisani u okviru zajedničke akcije službenika Odjeljenja bezbjednosti Cetinje i turističke inspekcije Ministarstva turizma.

“Aktivnost je bila usmjerena na smanjenje dostupnosti alkohola maloljetnicima u ugostiteljskim objektima, kontroli operativno interesantnih osoba koja borave u tim objektima i na otkrivanju i sankcionisanju nepravilnosti u radu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, od deset do 16 sati, kontrolisano devet ugostiteljskih objekata.

“Sankcionisano je pet objekata, u iznosu od 6,4 hiljade EUR, zbog utvrđenih nepravilnosti u radu, neizdavanju računa i drugih nepravilnosti iz djelokruga nadležnosti inspekcije”, rekli su iz policije.

Kako su dodali, vlasnicima dva ugostiteljska objekta naloženo je da otklone nepravilnosti u predviđenom roku.

