Na aerodromu zaplijenjeni tompusi i djelovi od oružja, uhapšena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici policije i Uprave carina zaplijenili su, na Aerodromu Podgorica, djelove od oružja i skupocjene cigarete – tompuse, a jedna osoba je uhapšena, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Uprave carina od državljanina Srbije zaplijenili veću količinu tompusa, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na 95 hiljada EUR, i protiv njega je pokrenut postupak pred Osnovnim sudom u Podgorici.

Službenici granične policije su, kako je saopšteno, u prtljagu P.P. (30) iz Danilovgrada, pronašli višenamjenski rukohvat, djelove rukohvata i kundak za lovačku pušku, dkompenzator trzaja, optički nišan za pušku marke Vortex Strike Eagle, nastavak optike, nosač okvira za lovačku municiju i višenamjenske platnene torbice.

„Nakon prikupljenog obavještenja, a po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, P.P. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, kaže se u saopštenju.

