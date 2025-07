Na aerodromu u Podgorici uhapšen američki državljanin

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici uhapsili su na podgoričkom aerodromu američkog državljanina P.G. (51) kod kojeg je pronađena municija, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su kontrolom putnika na letu strane aviokompanije, prilikom pregleda prtljaga P.G., državljanina Sjedinjenih Američkih Država, službenici policije pronašli municiju kalibra devet milimetara, koja je bila sakrivena u garderobi.

“O navedenom je upoznata državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koja je naložila hapšenje P.G. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, kaže se u saopštenju.

