Na Aerodromu Tivat spriječili unos opojnog sredstva kratom

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave carina pronašli su na Aerodromu Tivat, kod njemačkog državljanina B.I, šest pakovanja biljne mase za koju se sumnja da je opojno sredstvo kratom.

Iz Uprave carina su saopštili da su njihovi službenici u nedjelju kod B.I, koji je došao letom iz Beograda, uočili sumnjivo pakovanje biljne mase za koju se sumnja da je kratom.

“Detaljnim pregledom otkriveno je šest pakovanja sa biljnom masom u obliku praha, označenih kao Organic Kratom Powder, ukupne težine 2,7 kilograma”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su B.I. i roba za koju se sumnja da je kratom predati nadležnim organima na dalje postupanje.

“Po nalogu postupajućeg tužioca pronađeni materijal će biti podvrgnut vještačenju, kako bi se utvrdila eventualna zakonska ograničenja u vezi sa njegovim posjedovanjem i distribucijom”, kaže se u saopštenju.

