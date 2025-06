MVP: Vanjska politika Crne Gore u skladu sa jasno definisanim strateškim prioritetima

Podgorica, (MINA) – Pokušaji da se politički stavovi iz Crne Gore predstave kao prijetnja po interese Srbije apsolutno su neutemeljeni, saopštili su iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), navodeći da Crna Gora vanjsku politiku vodi u skladu sa jasno definisanim strateškim prioritetima i vrijednostima.

Oni su to kazali reagujući na saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Srbije u kom se navodi da izjave iz Crne Gore kojima se pruža podrška nezavisnosti Kosova dodatno pogoršavaju regionalne napetosti i ne doprinose stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

Iz MVP su odbacili, kako su kazali, neosnovane i neargumentovane navode iz saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Srbije, kojim se vanjskopolitički stavovi Crne Gore pokušavaju stigmatizovati i instrumentalizovati u unutrašnje političke svrhe.

“Kao suverena i međunarodno priznata država, Crna Gora svoju vanjsku politiku vodi u skladu sa jasno definisanim strateškim prioritetima i vrijednostima”, navodi se u saopštenju MVP.

Dodaje se da su ti prioriteti i vrijednosti u potpunosti utemeljeni na principima međunarodnog prava, dobrosusjedske saradnje, regionalne stabilnosti i evropske integracije.

“Pokušaji da se naši politički stavovi predstave kao prijetnja po interese Srbije su apsolutno neutemeljeni”, poručili su iz MVP.

Kako su naveli, dodatno zabrinjava što se podrška članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama pokušava kvalifikovati kao „antisrpsko djelovanje“.

“Što nije slučaj kada iste takve poruke podrške dolaze iz drugih država”, naveli su iz MVP.

Oni su naglasili da Crna Gora ne prihvata tutorstvo ni kada je riječ o donošenju suverenih odluka, ni kada je riječ o definisanju svojih međunarodnih partnerstava.

“Kao odgovorna članica međunarodne zajednice, uvjereni smo da stabilnost regiona ne ugrožavaju principijelni i jasno izraženi stavovi, već javni istupi koji, relativizujući nezavisnost susjednih država, imaju za cilj podizanje tenzija i nametanje političkog okvira djelovanja”, naveli su iz MVP.

Oni su pozvali Ministarstvo spoljnih poslova Srbije da se uzdrži od izjava koje narušavaju bilateralne odnose i doprinose polarizaciji u regionu.

“Umjesto toga, potrebno je reafirmisati međusobno uvažavanje i dijalog, kao temelje odgovorne

vanjske politike, koje Crna Gora baštini u odnosu prema svim državama i međunarodnim partnerima”, naveli su iz MVP.

Oni su zaključili da, shodno navedenom, Crna Gora ostaje dosljedna principima mirnog suživota, dobrosusjedske saradnje i evropske perspektive Zapadnog Balkana – što očekuje i od svojih susjeda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS