MVP: Izbjegavati putovanja u Iran, Izrael i okolne zemlje

Podgorica, (MINA) – Crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) preporučilo je građanima Crne Gore da, zbog pogoršane bezbjednosne situacije, izbjegavaju sva putovanja u Iran, Izrael i okolne zemlje.

U saopštenju MVP navodi se da pažljivo prate razvoj bezbjednosne situacije u Izraelu, Iranu i širem regionu, kao i da, prema trenutno raspoloživim informacijama, među povrijeđenima u tom regionu nema crnogorskih državljana.

“Savjetujemo građanima da, zbog pogoršane bezbjednosne situacije i povećanog rizika po ličnu sigurnost, do daljnjeg izbjegavaju sva putovanja u pomenute zemlje”, navodi se u saopštenju.

Iz tog Vladinog resora su kazali da su u stalnoj komunikaciji sa partnerskim državama, saveznicama i počasnim konzulima u državama tog regiona, s ciljem praćenja situacije i pružanja podrške crnogorskim državljanima.

“Prema trenutno raspoloživim informacijama, nema povrijeđenih crnogorskih državljana”, kaže se u saoštenju.

Dodaje se da se jedan crnogorski državljanin, koji boravi u Jordanu, obratio počasnom konzulu Crne Gore u toj zemlji, radi informisanja o mogućnostima

eventualnog napuštanja teritorije Jordana.

“Do sada nije bilo zahtjeva za konzularnu pomoć niti iskazanog interesovanja za povratak u Crnu Goru od strane naših državljana iz Irana ili Izraela”, kazali su iz MVP.

Oni su podsjetili da su vazduhoplovne vlasti Irana, Iraka i Izraela obustavile civilni aviosaobraćaj do daljnjeg.

“Državljanima Crne Gore, koji se nalaze u navedenim državama, savjetuje se pojačan oprez i preduzimanje svih mjera za očuvanje lične bezbjednosti, uključujući praćenje zvaničnih informacija i instrukcija lokalnih vlasti”, kaže se u saoštenju.

Iz MVP su građanima Crne Gore u Izraelu preporučili da prate informacije putem portala “National Emergency Portal” (dostupnog sa izraelskih IP adresa), kao i instrukcija aviokompanija putem virtuelnog pomoćnika koji uređuje Ministarstvo turizma Izraela.

Oni su naveli da se tom pomoćniku može pristupiti pomoću mejla /mail/ [email protected] ili preko naloga na društvenoj mreži Fejsbuk /Facebook/ Israel Virtual Tourist Office.

Dodaje se da je MVP dostupno za sve dodatne informacije i pružanje konzularne pomoći putem dežurnog broja +382 67 17 17 77, mejla [email protected] ili na fiksni broj +382 20 416 382.

Iz MVP su kazali da se građani Crne Gore za pomoć mogu obratiti i posredstvom diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Građani u Iranu pomoć mogu zatražiti posredstvom

Ambasade Srbije u Teheranu (na osnovu sporazuma o uzajamnom zastupanju), i to SMS porukom na +989352206109, putem Vacap /WhatsApp/ aplikacije na broj +381648787986, mejla [email protected].

Građani u Izraelu pomoć mogu zatražiti preko počasnog konzulata Crne Gore u Tel Avivu, na telefon +972-9-8987781 ili na mejl [email protected].

Građani u Jordanu mogu se obratiti Konzulatu Crne Gore na brojeve +962-6-5000590 ili +962-795550200, ili na mejl [email protected].

Iz MVP su naglasili da će nastaviti pažljivo da prate situaciju i blagovremeno obavještavaju javnost o svim relevantnim informacijama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS