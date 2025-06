MVP: Institucije Srbije da objasne postupak prema Marunoviću

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) Crne Gore osudilo je postupanje institucija Srbije prema crnogorskom reditelju Danilu Marunoviću, navodeći da očekuju od nadležnih organa u toj državi da u najkraćem roku razjasne sve okolnosti i preduzmu odgovarajuće korake, kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih incidenata.

Iz MVP su kazali da postupanje institucija u Srbiji prema Marunoviću, koji je danas bez najave priveden na saslušanje i potom dobio mjeru napuštanja teritorije Srbije, predstavlja grubo kršenje osnovnih principa međunarodne saradnje i kulturne razmjene.

Kako je saopšteno iz MVP, Ambasada Crne Gore u Beogradu je, odmah po saznanju za incident, stupila u kontakt sa Ministarstvom spoljnih poslova Srbije i zatražila hitno objašnjenje svih okolnosti pod kojima je sprovedeno nedopustivo postupanje prema crnogorskom državljaninu i uglednom kulturnom djelatniku.

“Posredstvom Ambasade u Beogradu bili smo u stalnoj komunikaciji sa porodicom gospodina Marunovića, Crnogorskim narodnim pozorištem i članovima ansambla koji se nalaze u Beogradu zbog zakazanog izvođenja predstave Gospoda Glembajevi”, kazali su iz MVP.

Dodali su da Ambasada ostaje u pripravnosti za svu potrebnu podršku ili dalju asistenciju.

“Smatramo da ovakvo postupanje prema crnogorskom umjetniku, uoči zakazanog javnog kulturnog događaja, predstavlja grubo kršenje osnovnih principa međunarodne saradnje i kulturne razmjene”, naveli su iz MVP.

Oni su istakli da je takav čin neprihvatljiv i da narušava duh dobrosusjedskih odnosa.

“Ministarstvo vanjskih poslova zahtijeva od institucija Srbije hitno i detaljno objašnjenje ovog postupka i očekuje da u najkraćem roku budu razjašnjene sve okolnosti i preduzeti odgovarajući koraci, kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih incidenata”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će Crna Gora nastaviti da, putem svojih diplomatsko-konzularnih predstavništava, štiti prava i dostojanstvo svih svojih građana u inostranstvu.

