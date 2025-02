Mustafić: Ramazan donosi posebnu radost u srca vjernika

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Suljo Mustafić čestitao je početak mjeseca Ramazana reisu Islamske zajednice Rifatu Fejziću i svim pripadnicima islamske vjere.

“Ramazan je mjesec koji, uvijek iznova, donosi posebnu radost u srca vjernika i kroz pokornost bogu uzvišenom, otvara puteve duhovne spoznaje“, naveo je Mustafić.

Prema njegovim riječima, post i molitva jačaju karakter i strpljivost, budeći poštovanje, samilost i bliskost među vjernicima, u zajednici i čitavom društvu.

„Dani Ramazana podsjećaju na temeljne vrijednosti naše tradicije i duhovnosti, na solidarnost i brigu o nemoćnima, bolesnima i o svima kojima su potrebni pomoć i podrška“, kazao je Mustafić.

On je u čestitki naveo da su ovi mubarek dani prilika i da, kroz radost iftarskog druženja, obnove veze i rade na jedinstvu zajednice.

„U ime Bošnjačkog vijeća, i u svoje lično ime, svim pripadnicima islamske vjere u Crnoj Gori i dijaspori, želim da dani Ramazana proteknu u zdravlju, slozi i bereketu, u našim porodicama i u čitavoj zajednici. Ramazan šerif mubarek olsun!”, rekao je Mustafić.

