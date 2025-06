Mustafić: Kurban bajram podsjeća na univerzalne vrijednosti vjere

Podgorica, (MINA) – Kurban bajram podsjeća na univerzalne vrijednosti vjere i uči čovjeka samilosti, solidarnosti, međusobnoj bliskosti i požrtvovanosti, kazao je predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Suljo Mustafić.

On je u čestitki reisu Islamske zajednice Rifatu Fejziću i svim građanima islamske vjere u Crnoj Gori i dijaspori, naveo da se „u ovim danima hadža, vjernici odazivaju Bogu uzvišenom, a naš kurban je simbol žrtve koja se na tom putu prinosi“.

„Obredom hadža se potvrđuje sloboda i jednakost ljudi- vjernika, koji se žele približiti Stvoritelju, pokornošću u molitivi i istrajnošću u dobročinstvu“, kazao je Mustafić.

On je rekao da su blagi dani prilika da se iza sebe ostave nagoni sebičnosti i materijalizma.

„A zamijenimo ih darežljivošću i pomaganjem – u porodicama, zajednici i čitavom društvu. Naše molitve upućujemo i za braću u Gazi i Palestini i za sve ljude u svijetu, koji žive poniženi i unesrećeni sa željom da dožive mir i slobodu“, naveo je Mustafić.

On je vjernicima poželio da im praznični dani donesu radost i učvrsti bratske veze u zajednici, a da u Crnoj Gori ojačaju uvažavanje i razumijevanje među komšijama.

„U ime Bošnjačkog vijeća i u svoje lično ime, čestitam Kurban bajram Vama, našoj ulemi- imamima, porodicama, braći i sestrama i svim pripadnicima islamske vjere u Crnoj Gori i dijaspori. Bajram šerif mubarek olsun“, naveo je Mustafić.

