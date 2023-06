Murić: Slučaj Do Kvon uključio tabloide iz Srbije u kampanju

Podgorica, (MINA) – Tabloidi iz Srbije su za manje od jednog dana objavili desetine tekstova sa optužbama na račun predsjednika Pokreta Evropa sad (PES) Milojka Spajića, dajući prednost narativu koji nameću njegovi politički protivnici, pokazao je monitoring koji je sprovela platforma Raskrinkavanje.

Glavni i odgovorni urednik portala Raskrinkavanje.me, Darvin Murić, kazao je da je evidentno da je zainteresovanost tabloida iz Srbije za parlamenentarne izbore u Crnoj Gori bila manja u odnosu na lokalne i predsjedničke, sve do slučaja optuživanja Spajića za saradnju sa Koreancem Do Kvonom.

On je rekao da su tabloidi iz Srbije tokom kampanje o crnogorskim izborima izvještavali sporadično, favorizujući jednu izbornu listu.

„Ali su onda za manje od jednog dana objavili desetine tekstova sa optužbama na račun Spajića, očigledno dajući prednost narativu koji, u ovom slučaju, nameću njegovi politički protivnici“, naveo je Murić.

On je kazao da je prednjačio tabloid Alo, koji je objavio niz izjava sa optužbama na račun Spajića.

Alo je, kako je dodao, prenio samo jedno reagovanje PES-a, iako su iz te partije reagovali više puta na navode koje je prenosila i ta beogradska redakcija.

„Alo je objavljivao izjave premijera Dritana Abazovića, ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića, nosioca liste koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG) Milana Kneževića, nosioca liste Pokreta za promjene Nebojše Medojevića, informacije o zakazivanju sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost i sadržaj pisma koje je uputio Do Kvon“, kaže se u saopštenju.

Murić je naveo da su Večernje novosti objavile Spajićevo reagovanje nakon niza tekstova sa optužbama na njegov račun, dok Informer, koji je objavio jedan tekst sa optužbama na račun Spajića, nije objavljivao ništa što je saopšteno iz te partije.

Kurir je, kako je rekao, tu temu obradio kroz jedan tekst u kojem su uredno dali i Spajićevo obraćanje, a isto je učinio i Telegraf.

„Dodatno, Alo je ranije, prateći raspravu oko programa Evropa sad, prenio samo jednu stranu, odnosno obraćanje iz Fidelity Consultinga na račun Spajića, otvoreno u naslovu navodeći da je “otkrivena prevara Evrope sad”, takođe bez objavljivanja reagovanja iz PES-a i Spajića“, navodi se u saopštenju.

Murić je kazao da je pored tog slučaja, monitoringom tabloida iz Srbije, redakcija platforme Raskrinkavanje uočila i već standardno pristrasno izvještavanje, odnosno davanje prostora skoro isključivo predstavnicima koalicije ZBCG.

Druge liste, kako je dodao, prostor su dobijale skoro isključivo samo kada ih neko kritikuje.

