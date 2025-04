Muratović: Pokazali smo da smo i dalje najjača politička partija

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pokazala je, na današnjim lokalnim izborima, da je i dalje najjača politička partija u Nikšiću i Crnoj Gori, kazao je nosilac liste Boris Muratović.

On je, na konferenciji za novinare u izbornom štabu DPS-a u Nikšiću, kazao da su na današnjim izborima, na kojima su nastupili samostalno, osvojili četiri hiljade glasova više nego na parlamentarnim, kada su nastupili u koaliciji sa tradicionalnim partnerima.

„Sa osvojenih više od 35 odsto glasova pokazali smo da smo i dalje najjača politička partija. Tri puta smo jači od prvog sljedbenika“, rekao je Muratović podsjećajući da koaliciju Za budućnost Nikšića (ZBNK) čini šest političkih subjekata.

Prema riječima Muratovića, rezultati su pokazali da je građanska priča koju promoviše DPS neuništiva i da živi, kako u Nikšiću, tako i u Crnoj Gori.

„Pored pritisaka i funkcionerske kampanje pokazali smo da je DPS neuništiv i da se vraćamo jači nego ikada. Već na narednim izborima bićemo oni koji se pitaju“, istakao je Muratović.

On je rekao da Pokretu Evropa sad (PES) pada podrška i da rezultati pokazuju da su Demokrate “bile samo politička marioneta i sjenka Marka Kovačevića u prethodne četiri godine”.

Osvrćući se na izjavu funkcionera PES-a Darka Dragovića da ta stranka ne bi trebalo da podrži Kovačevića za gradonačelnika, Muratović je kazao da je glas za PES i Demokrate isto što i za Demokratski front.

„Ostavljamo njima ta intruisana prepucavanja, da se time bave. Ali Kovačević deifnitivno nije dostojan da bude i dalje prvi čovjek grada pod Trebjesom“, rekao je Muratović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS