MUP upozorio na promjenljivo i nestabilno vrijeme tokom sedmice

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) upozorilo je, u cilju pravovremenog i efikasnog djelovanja na najavu ekstremnih meteoroloških pojava, da se u Crnoj Gori do kraja sedmice očekuje promjenljivo i nestabilno vrijeme.

Iz MUP-a su kazali da se očekuje česta pojava kiše i pljuskovitih padavina praćenih pojačanim i jakim južnim i jugoistočnim vjetrom.

Iz MUP-a su naglasili da se prva dva ili tri dana, u jugozapadnim, zapadnim i centralnim predjelima, očekuju umjerene do obilne padavine, posebno na širem području Boke i Cetinja, gdje može pasti od 150 do 250 litara po metru kvadtratnom.

U saopštenju se dodaje da će znatno manje padavina biti na krajnjem jugoistoku i istoku zemlje.

“U četvrtak tokom dana i u petak očekuje se znatno manje kiše”, kazali su iz MUP-a.

Kako su dodali, taj period će obilježiti umjeren do jak južni vjetar, u utorak i petak ponegdje sa olujnim udarima.

U saopštenju MUP-a navodi se da je Direktorat za zaštitu i spašavanje poslao upozorenje svim učesnicima u sistemu zaštite i spašavanja i ukazao na potrebu podizanja operativne spremnosti.

Dodaje se da će Direktorat biti u stalnom kontaktu sa svim relevantnim službama kako bi se adekvatno odgovorilo na sve eventualne posljedice vremenskih nepogoda.

Iz MUP-a su apelovli i na građane da prate zvanična saopštenja i preporučene mjere zaštite.

