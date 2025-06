MUP: Strogo zabranjeno paljenje vatre na otvorenom

Podgrica, (MINA) – Miistarstvo unutrašnjih poslova (MUP), povodom visokih temperatura i opasnosti od požara, saopštilo je da je strogo zabranjeno paljenje vatre na otvorenom i pozvalo građane da budu odgovorni.

Iz MUP-a su rekli da visoke temperature koje su ovih dana evidentirane na području cijele Crne Gore, predstavljaju realnu opasnost od požara na otvorenom prostoru.

Oni su naveli da, imajući u vidu rizik od požara i potencijalne opasnosti po životnu sredinu, ukupan biodiverzitet i ljudske živote, Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a i ostali subjekti u sistemu zaštite i spašavanja, preduzimaju sve neophodne mjere i radnje kako bi se požarni rizik sveo na najmanju moguću mjeru.

“Te aktivnosti će biti svakodnevne i trajaće do kraja požarne sezone, odnosno do 1. oktobra”, kaže se u saopštenju MUP-a.

Oni su podsjetili da je strogo zabranjeno paljenje vatre na otvorenom prostrou i da je neophodno dodatno urediti i pokositi privatna imanja, naročito na seoskom području i oko objekata koji su napušteni ili se rijetko boravi u njima.

“Zabranjena upotreba pirotehničkih sredstava (petardi,vatrometa i sl.) bez prethodno pribavljene saglasnosti nadležnog organa, u skladu sa važećim zakonskim propisima”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je potrebno poštovati naredbe o zabrani loženja vatre na otvorenom, donesene od lokalnih samouprava.

“Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a će permanentno pratiti situaciju na terenu i zajedno sa ostalim subjektima sistema reagovati u skladu sa raspoloživim sredstvima i propisanim procedurama”, navodi se u saopštenju.

Iz MUP-a su pozvali građane da kroz partnerski odnos doprinesu misiji očuvanja šuma, da u slučaju da primijete požar, pozovu jedinstven evropski broj za hitne situacije 112 ili broj opštinskih službi za zaštitu i spašavanje 123.

Navodi se da je pravovremena informacija osnov za efikasan i brz odgovor nadležnih službi.

“Budimo odgovorni i ne dozvolimo da nepažnjom uništimo naše prirodno bogatstvo”, zaključuje se u saopštenju MUP-a.

