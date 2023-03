MUP popunjava 50 radnih mjesta

Podgorica, (MINA) – Vlada je dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) za pokretanje postupka za popunjavanje 50 radnih mjesta koja nijesu predviđena Kadrovskim planom.

Kako je saopšteno iz Vlade, na današnjoj sjednici je konstatovano da je, imajući u vidu veliki obim i složenost poslova u određenim organizacionim jedinicama MUP-a, opravdana potreba za zapošljavanjem nedostajućih novih kadrova.

“Određena radna mjesta ne mogu se popuniti raspoređivanjem postojećih kadrova”, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Elaborat o opravdanosti transformacije Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore u Javnu ustanovu Muzej savremene umjetnosti Crne Gore.

“Elaborat je pokazao da bi se osnivanjem te javne ustanove obezbijedili uslovi za razvoj savremenog umjetničkog stvaralaštva i vizuelne kulture, kao i za dugoročnu valorizaciju trajnih vrijednosti u savremenoj crnogorskoj umjetnosti”, rekli su iz Vlade.

Oni su naveli da bi ta ustanova nastavila da bogati vizuelnu kulturu najšire zajednice, podstiče individualno stvaralaštvo i prezentuje umjetničke vrijednosti u Crnoj Gori, na prestižnim događajima u regionu i svijetu.

Kako su saopštili, budući Muzej treba da omogući očuvanje sadašnje djelatnosti Centra u podsticanju savremenog stvaralaštva i dopuni muzejsku misiju čuvanja trajnih vrijednosti, kroz standardizovano dokumentovanje i prezentaciju.

Iz Vlade su naveli da su zadužili Ministarstvo kulture i medija da pripremi i da im dostavi na donošenje Predlog odluke o obrazovanju Javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Crne Gore.

Vlada je donijela su odluke o obrazovanju pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, za oblast pravne tekovine Unije, koje se odnose na pregovaračka poglavlja devet – Finansijske usluge, 18 – Statistika i tri – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga.

Time se, kako se navodi, pregovaračka struktura prilagođava aktuelnoj fazi pregovaračkog procesa.

Vlada je usvojila Godišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana od 2021. do ove godine, za sprovođenje Strategije zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u Crnoj Gori 2019 – 2023, u prošloj godini.

“Izvještaj sadrži pregled realizovanih aktivnosti definisanih Akcionim planom, među kojima je kao najznačajnija ocijenjena izgradnja Klinike za psihijatriju za koju je u julu prošle godine položen kamen temeljac”, rekli su iz Vlade.

Oni su podsjetili da će nova zgrada imati 20 soba sa 57 bolničkih postelja i sve neophodne sadržaje za savremeno liječenje pacijenata sa mentalnim problemima.

