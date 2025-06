Mujović: Požari pod kontrolom

Podgorica, (MINA) – Požari do kojih je danas došlo u podgoričkom naselju Kokoti, na Ćemovskom polju i u opštinama Tuzi i Zeta stavljeni su pod kontrolu, saopštio je gradonačelnik Glavnog grada Saša Mujović.

“Danas je na teritoriji Glavnog grada, usljed jakog sjevernog vjetra i neodgovornog ponašanja pojedinaca, došlo do više požara na lokacijama Ćemovsko polje, Kokoti, kao i u opštinama Tuzi i Zeta”, naveo je Mujović na Fejsbuku /Facebook/.

On je rekao da su, pravovremenom reakcijom Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada, svi požari stavljeni pod kontrolu.

“U gašenju požara su učestvovali i vatrogasci iz opština Nikšić i Bar, kojima ovim putem zahvaljujemo na brzom odzivu”, kazao je Mujović.

On je istakao da, takođe, zahvalnost duguju i Direktoratu za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova.

“Molim građane da se suzdrže od svih aktivnosti koje mogu doprinijeti stvaranju i širenju požara, kao i da prijave namjerno podmetanje istih od strane neodgovornih pojedinaca”, naveo je Mujović.

