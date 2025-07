Mujović: Nije problem što su mi zviždali, treba da prestanemo sa revizijom prošlosti

Podgorica, (MINA) – Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da mu nije bilo prijatno zbog incidenta tokom obilježavanja Dana državnosti na brdu Gorica, posebno što je nazvan fašistom, ali da se nije pronašao u tim riječima.

On je, u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore, rekao da mu je žao što je bačena sjenka na skup koji je organizovan sa dobrom namjerom.

“To što su mi zviždali nije mi problematično, zviždalo se i boljima, i moram da podnesem taj teret”, naveo je Mujović.

On je kazao da se na obilježavanju Dana državnosti nije pojavio samoinicijativno, već na poziv Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata i antifašista Crne Gore sa kojima su pripremali program šest mjeseci.

“Tako da ako su me oni pozvali, onda sigurno najbolje znaju ko je fašista i takvog ne bi pozvali na proslavu. Podgorica je tog dana bila regionalni centar antifašizma i imali smo jednu dobru namjeru”, rekao je Mujović, prenosi Portal RTCG.

On je kazao da je policija upozoravala da je skup sa rizikom, ali da nije imao potrebu da zazire od bilo koga.

“Kakva bi to bila poruka da se gradonačelnik grada, koji je najviše bombardovan tokom Drugog svjetskog rata, ne pojavi na proslavu pobjede nad fašizmom. To bi za mene bio veliki poraz”, dodao je Mujović.

On je istakao da želi da podjele prestanu, kao i da se prestane sa revizijom prošlosti i pričom o nestanku Crne Gore.

Mujović je naveo da mu nije drago što pojedine političke partije, i sa jedne i sa druge strane, podgrijavaju te priče koje dijele.

Ono što se desilo na Gorici, kako je ocijenio, predstavlja i jedan iskorak, jer je svako dobio pravo da iskaže svoj stav.

Mujović je poručio da tenzije treba spustiti i da svi zajedno treba da doprinesu da se živi bolje.

