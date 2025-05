Mugoša: Zbog neozbiljnosti Ustavni sud od sjutra ima četvoro sudija

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud od sjutra ima četvoro sudija od predviđenih sedam, zbog neozbiljnosti i neodgovornosti vladajuće koalicije, ocijenio je predsjednik Kluba poslanika Socijaldemokrata (SD) i predstavnik Evropskog saveza, Boris Mugoša.

On je rekao da većina od juna prošle godine nije u stanju da omogući popunjavanje upražnjenog mjesta, nakon prestanka mandata sudiji Miloradu Gogiću, jer im se sve svodi na trgovinu raznim funkcijama.

“Prije pola godine su dobili obavještenje od Ustavnog suda da 31. maja prestaje mandat sudiji Budimiru Šćepanoviću, a prije 16 dana su dobili predlog ovlašćenog predlagača, predsjednika Crne Gore, za to upražnjeno mjesto”, naveo je Mugoša na mreži X.

Prema riječima Mugoše, njihova vladavina prava se svodi na retoričke floskule, dok u praksi sve suprotno rade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS