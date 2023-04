Mugoša: Inauguracija bi trebalo da bude u Prijestonici

Podgorica, (MINA) – Inauguracija novoizabranog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića trebalo bi da bude održana na Cetinju, smatra poslanik Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša.

On je, u emisiji “Pressing” na Gradskoj Televiziji, kazao da taj svečani čin pripada Prijestonici zbog njenog istorijskog i kulturnog značaja.

“S druge strane, sama rezidencija je na Cetinju, gdje predsjednik prima akreditivna pisma od novoimenovanih ambasadora”, naveo je Mugoša.

On je rekao da nije pristalica da političari procjenjuju bezbjednosnu situaciju, ali ni negativnog odnosa prema Cetinju i Cetinjanima i određenoj vrsti marginalizacije grada.

Mugoša je ocijenio da su protekle dvije i po godine obilježene revanšizmom – političkim i ideološkim.

On je kazao da zabrinjavaju kontradiktorne izjave predsjednika i potpredsjednika Pokreta Evropa sad (PES), Milojka Spajića i Jakova Milatovića, kada je riječ o Berlinskom procesu i Otvorenom Balkanu, prenosi Gradski portal.

“Sve to dodatno unosi neki vid pometnje kod biračkog tijela”, rekao je Mugoša.

On je poručio da članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji mora biti prioritet i da je to nešto oko čega se svi moraju dogovoriti.

Mugoša je dodao da birači treba da vode računa sa kim će partije za koje glasaju biti u postizbornoj koaliciji.

“Pretpostavljam da birači PES-a, Demokrata ili URA-e nijesu znali da će 35 odsto funkcija u Glavnom gradu nakon izbora pripasti Demokratskom frontu”, naveo je Mugoša.

On je, govoreći o skidanju imuniteta poslanicima, kazao da vjeruje da su poslanici nevini, kao i da se može desiti da ne dođe do optužnice.

“Većina u parlamentu koja nema legitimitet, nijesam siguran da može da donosi tako značajne odluke i brojne zakone”, kazao je Mugoša.

On je rekao da će brzo vanredni parlamentarni izbori i da treba sačekati novi sastav Skupštine sa punim legitimitetom da donosi ozbiljne odluke.

Mugoša je istakao da je pretpostavka nevinosti osnovni princip kojeg ozbiljni političari treba da se drže u svim slučajevima.

“Prije svega, mi nemamo uvid u dokazni materijal. Ono što ja zamijeram kolegama, to je prisvajanje rezultata Specijalnog državnog tužilaštva i to na selektivan način”, kazao je Mugoša.

On je, govoreći o slučaju nasilja nad mladim sportistima iz Sarajeva, naglasio da je ponašanje omladine ključni izazov kojim društvo treba mnogo više da se bavi.

Prema riječima Mugoše, ovo je posljednji alarm za cjelokupni system, koji mora da preduzme konkretne i sveobuhvatne akcije.

“Tu se radi i o sistemu obrazovanja i socijalnog staranja, zdravstva i mentalnog stanja u Crnoj Gori, ali i o bezbjednosnom sistemu, policiji, tužilaštvu i sudstvu”, kazao je Mugoša, dodajući da je porodica ključni element.

“Ne možemo da dozvolimo da nam ulica vaspitava omladinu. Imamo određena devijantna ponašanja u samoj porodici koja se relativizuju, kao i disfunkcionalne porodice”, naveo je Mugoša.

To je, kako je kazao, problem za cjelokupno društvo.

