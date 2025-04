Mrkić: Vlast u Nikšiću ne može biti formirana bez PES-a

Podgorica, (MINA) – Vlast u Nikšiću ne može biti formirana bez Pokreta Evropa sad (PES), kazao je nosilac te liste Zoran Mrkić dodajući da neće insistirati na mjestu predsjednika opštine.

On je rekao da je rezultat PES-a ispod njegovih očekivanja u odnosu na ono što su ponudili građanima.

“Lično nijesam zadovoljan. Ako bismo gledali usko politički, bili bismo zadovoljni jer se nijedna vlast ne može formirati bez nas”, kazao je Mrkić.

On je kazao da ga to ne raduje jer se nije vodio time da bude dio vlasti nego da postignu visok stepen razumijevanja sa građanima u smislu pravog načina rješavanja problema.

“Koje još svi ne prepoznaju ili su podlegli određenim kampanjama. Shodno tome odredićemo se o daljem načinu djelovanju na stranačkim organima kada se slegnu emocije kako bi to trebalo da ide”, dodao je Mrkić.

Odgovarajući na pitanje novinara hoće li podržati nosioca liste “Za budućnost Nikšića” Marka Kovačevića za predsjednika opštine, Mrkić je rekao da je prirodno, gledajući koaliciji na državnom nivou, da se tako nešto desi.

“Međutim, cijeneći određene aktivnosti koalicije koju je predvodio Kovačević i njegove postupke, dozvolite da još razmislimo. Složićete se da moramo biti saglasni na nivou partije odnosno liste koju predvodim”, kazao je Mrkić.

On je, odgovarajući na pitanje da li će PES insistirati na mjestu predsjednika opštine s obzirom na to da bez te partije ne može biti formirana vlast, kazao da bi to većina političara iskoristila, ali da on neće biti takav.

“Nemojte sumnjati da bi nama neko ponudio i mjesto predjednika opštine da neko drugi ne bi bio, ali ja se tome ne radujem. Želio bih da sa narodom kojem smo se predstavili imamo jednu normalnu konekciju i priču i da razumiju šta hoćemo da radimo. Mjesto predsjednika opštine nije imperativ naše liste i ne po svaku cijenu”, poručio je Mrkić.

