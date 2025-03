MPNI: Poštujemo odluku tužilaštva, pojedinci politizuju slučaj

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) poštuje odluku Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Podgorici o odbacivanju krivične prijave protiv bivšeg profesora podgoričke Gimnazije Radomana Čečovića, saopštili su iz tog resora, dodajući da žale što pojedinci politizuju taj slučaj.

ODT u Podgorici odbacio je krivičnu prijavu koju je MPNI podnijelo protiv Čečovića zbog seksualnog uznemiravanje bivše učenice.

„MPNI će u kontekstu uvažavanja rada nezavisnih pravosudnih institucija i u kontekstu principa vladavine prava, poštovati današnju odluku ODT u Podgorici da odbaci krivičnu prijavu protiv Čečovića“, naveli su iz MPNI.

Iz tog resora su kazali da se kod donošenja odluke o prestanku radnog odnosa Čečovića, kao i razrješenja bivše direktorice Gimnazije Biljane Vučurović, nijesu vodili postojanjem krivične odgovornosti.

„Niti je to u nadležnosti Ministarstva, niti bi se u tom slučaju odluka mogla donijeti bez prethodno sprovedenog postupka utvrđivanja te odgovornosti“, dodali su iz MPNI.

Navodi se da je MPNI, poštujući prezumpciju nevinosti, odluku donijelo po osnovu nalaza inspekcije koja je, između ostalog, utvrdila propuste u procesu odlučivanja, neprimjereno držanje Čečovića i Vučurović, prilikom prijave slučaja.

Dodaje se da su time Čečović i Vučurović drastično povrijedili načela prosvjetne etike i poljuljali povjerenje u sigurnost i bezbjednost školskog sistema.

„Ministarstvo se posebno vodilo činjenicom da se radi o izuzetno osjetljivoj temi, koja izaziva nelagodu većeg dijela javnosti, a posebno roditelja i učenika podgoričke Gimnazije“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da svaka druga odluka MPNI ne bi bila u duhu zaštite interesa učenika.

„U skladu s navedenim, smatramo da ne stoje pojedini politički navodi o neutemeljenim akcijama ministarstva, ili pak o ugroženosti bilo koga od aktera“, istakli su iz MPNI.

Kako su kazali, imajući u vidu da je sve urađeno u skladu sa zakonom, ne postoji osnov ni za razmatranje ostavke ministarke prosvjete, nauke i inovacija Anđele Jakšić Stojanović.

Iz MPNI su naveli da indirektno impliciranje da je slučaj trebalo „preskočiti“ dovoljno govori o ispravnosti odluke Ministarstva usmjerene kako na suzbijanje takvog vida ponašanja, tako i na prevenciju eventualnog ponavljanja.

„Koga neko politički podržava, to je njegovo pravo, a kako se drži u školi i odnosi prema učenicima, to je već važna obaveza“, naglasili su iz MPNI.

Kako su kazali, preuzimanjem dužnosti na tako odgovornim mjestima, preuzima se i obaveza odgovarajućeg držanja u i van nastavnih aktivnosti.

Iz MPNI su istakli da prosvjetni radnici toga moraju biti svjesni, jer su prije svega prosvjetni radnici, pa tek onda pripadnici političkih subjekata.

Oni su kazali da žale što Vučurović prenosi temu na politički teren, miješajući nadležnosti Ministarstva i tužilaštva.

„S tim u vezi, Ministarstvo ukazuje da sve uključene strane mogu zadovoljenje pravde tražiti pred pravosudnim organima, dok će ova institucija ostati posvećena aktivnostima koje će dovesti do toga da nam se sličan slučaj nikad više ne dogodi“, zaključuje se u saopštenju.

