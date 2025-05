MPNI: Nadležni što prije da procesuiraju odgovorne za lažne dojave o bombama

Podgorica, (MINA) – Ministastvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) apelovalo je na nadležne institucije da što prije pronađu i procesuiraju odgovorne za slanje lažnih dojava o bombama, kako bi se nastavni proces u obrazovno-vaspitnim ustanovama odvijao nesmetano.

Iz MPNI su agencije MINA kazali da su ih uprave šest srednjih škola obavijestile da su na školske mejl adrese jutros stigli mejlovi prijeteće sadržine.

Kako su naveli iz tog resora, prijeteće mejlove prijavile su četiri nikšićke škole – Gimnazija “Stojan Cerović”, Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, Srednja stručna škola i Prva srednja stručna škola, kao i dvije u Podgorici – Srednja medicinska škola i Srednja elektrotehnička škola “Vaso Aligrudić”.

Iz Ministarstva su rekli da su uprave tih obrazovno-vaspitnih ustanova obavijestile organe reda, a da su učenici i nastavnici evakuisani dok policijske specijalizovane jedinice nijesu pregledale prostorija u ustanovama.

“Nakon što su organi reda obavijesti uprave škola da su prostorije bezbjedne, učenici i nastavnici su se vratili u učionice i nastavni program je nastavljen”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su podsjetili da ovo nije prvi put da su u pitanju lažne dojave o bombama.

“Apelujemo na nadležne službe i institucije da što prije utvrde ko su vinovnici ovih nemilih dešavanja i procesuiraju ih, kako bi se nastavni proces u našim obrazovno-vaspitnim ustanovama odvijao neometano”, naveli su iz MPNI.

Iz tog resora su poručili da ostaju posvećeni bezbjednosti učenika i nastavnika i da će nastaviti da sarađuje sa relevantnim institucijama u cilju očuvanja sigurnosti u školama.

