MPNI dobitnik prve nagrade EK za promovisanje inkluzije Roma kroz obrazovanje

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) Crne Gore dobitnik je prve nagrade Evropske komisije (EK) za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu i u Turskoj za ovu godinu, saopšteno je iz tog resora.

Iz tog Vladinog resora kazali su da je EK danas u Briselu proglasila dobitnike nagrada Evropske unije (EU) za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu i u Turskoj za ovu godinu.

“MPNI je dobitnik prve nagrade koja se dodjeljuje kao priznanje za izuzetna dostignuća u promovisanju inkluzije Roma kroz obrazovanje”, kaže se u saopštenju.

Ceremonija dodjele nagrada je, kako se dodaje, održana u okviru godišnje EU Sedmice Roma (od 8. do 11. aprila) čiji je domaćin Evropski parlament.

Generalna direktorica Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, Svetlana Drobnjak, tokom dodjele nagrada, zahvalila je organizatorima što su prepoznali rezultate i zalaganja MPNI i, kako se navodi, istakla dosadašnje rezultate Ministarstva, ali i da najbolje tek predstoji.

“U narednom periodu činićemo sve da ostvarimo misiju našeg Ministarstva – jednako i izvrsno obrazovanje za svu djecu”, rekla je Drobnjak.

Iz MPNI su rekli da je dodjeli nagrada prisustvovao i šef Misije Crne Gore pri EU, ambasador Petar Marković.

