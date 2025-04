MPNI će sufinansirati aktivnosti UCG u okviru Evropskog univerziteta

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) obezbjedilo je po 100 hiljada EUR za naredne tri godine za finansiranje Univerziteta Crne Gore (UCG) u okviru mreže Evropskog univerziteta Ulysseus.

Kako je saopšteno iz MPNI, na sjednici Vlade usvojena je informacija o sufinansiranju vodeće inicijative Evropske unije (EU), Evropskog univerziteta Ulysseus, čiji je UCG punopravni član.

“UCG za korišćenje mogućnosti u okviru Ulysseus alijanse obezbijeđeno je sufinansiranje od po 100 hiljada EUR u periodu od naredne tri godine”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će novac biti usmjeren na finansiranje mobilnosti studenata i akademskog osoblja UCG, podršku istraživačkim projektima, studentskim inicijativama, kao i razvoju Inovacionog haba za sajber bezbjednost.

“Članstvo u ovoj mreži već donosi značajne benefite i otvara nove mogućnosti za internacionalizaciju i unapređenje studijskih, istraživačkih i akademskih procesa na UCG, ali i šire, za sve institucije u Crnoj Gori”, kazali su iz MPNI.

Kako su naglasili, na taj način ostvaruje se dugoročan uticaj na razvoj društva.

“Najvažnije inicijative u planu rada odnose se na kreiranje dvojnih i zajedničkih studijskih programa, programa cjeloživotnog i profesionalnog učenja, zajedničkih istraživačkih projekata, kreiranje Inovacionog haba za sajber bezbjednost na UCG i brojne druge”, pojasnili su iz MPNI.

Iz tog Vladinog resora su rekli da su sve aktivnosti prožete velikim brojem mobilnosti studenata, profesora i nenastavnog osoblja.

“Gdje je postavljen ambiciozan cilj obuhvatanja polovine ovih ciljnih grupa nekim vidom mobilnosti (onlajn ili fizičke)”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz MPBI, na taj način bi se materijalizovala vizija “Evropskog univerziteta bez granica” između osam partnerskih institucija.

“Pored sedam partnerskih institucija, UCG, kao jedini univerzitet iz zemlje koja nije članica EU, učestvuje u ovoj prestižnoj mreži podržanoj kroz posebnu liniju Erasmus+ programa EU”, rekli su iz MPNI.

Oni su istakli da su „Evropski univerziteti” jedan od najvažnijih instrumenata EU politike u visokom obrazovanju.

“Putem članstva u alijansi Ulysseus, UCG je već dio EU, odnosno Evropskog prostora visokog obrazovanja, što je rezultat dugogodišnjeg istrajnog rada na internacionalizaciji UCG”, zaključuje se u saopštenju.

