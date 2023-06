Ministarstvo: Direktorica i članovi UO Ispitnog centra smijenjeni jer nijesu izvršavali svoje obaveze

Podgorica, (MINA) – Direktorica i članovi Upravnog odbora Ispitnog centra smijenjeni su jer nijesu izvršavali svoje zakonske obaveze u organizaciji i izvođenju eksternih ispita, i zbog toga što nijesu izvršavali odluke nadležnih državnih organa, kazali su iz Ministarstva prosvjete.

Direktorica Ispitnog centra Crne Gore Dragana Dmitrović i članovi Upravnog odbora te javne ustanove smijenjeni su u ponedjeljak na telefonskoj sjednici Vlade.

“Do razrješenja dužnosti direktorice Ispitnog centra, raspuštanja Upravnog odbora i razrješenja dužnosti glavnog ocjenjivača, došlo je zbog neizvršavanja zakonom utvrđenih obaveza u pogledu organizacije i izvođenja eksternih ispita, kao i neizvršavanja odluka nadležnih državnih organa”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su rekli da je Ispitni centar javna ustanova koja je, u skladu sa Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju, nadležna za eksternu provjeru postignutog standarda znanja i vještina učenika.

“Dakle, priprema i organizacija polaganja eksternog ispita na završetku trećeg ciklusa osnovne škole, maturskog i stručnog ispita, u isključivoj su nadležnosti Ispitnog centra”, kaže se u saopštenju Ministarstva.

Navodi se da su se u organizaciji pojedinih ispita na završetku trećeg ciklusa osnovne škole i ispita na maturskom i stručnom ispitu, desili propusti koji su mogli uticati na regularnost ispita i koji su proizveli negativne reakcije učenika i njihovih roditelja.

Iz Ministarstva su podsjetili da je ispit iz matematike za učenike devetog razreda osnovne škole prekinut jer je prije početka utvrđeno da su se zadaci sa testova pojavili na društvenim mrežama.

Kako u kazali, odgovornosti učenika nije moglo biti jer su se zadaci pojavili u deset sati i 45 minuta, kada testovi nijesu bili dostupni učenicima.

“Na ispitima iz Crnogorskog – srpskog, bosanskog i hrvatskog (CSBH) jezika i književnosti i Engleskog jezika za učenike završnih razreda gimnazija i stručnih škola rješenja zadataka su se u toku ispita pojavljivala na društvenim mrežama, iako su u učionicama sa najviše 15 učenika bila prisutna dva nastavnika koje određuje isključivo Ispitni centar”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, talentovani fizičari umalo su izostali sa prestižne smotre znanja u Tokiju, zbog propusta u Ispitnom centru čija je nadležnost, između ostalog, organizacija međunarodnih takmičenja.

Iz Ministarstva su dodali da, u tom slučaju, sredstva u budžetu nijesu planirana na vrijeme, ni u dovoljnom iznosu.

“I tako sve do najnovije situacije i prigovora velikog broja učenika na rezultate testa iz CSBH jezika i književnosti kada je nemali broj naših svršenih srednjoškolaca obaviješten da nije položio ispit “jer je prepisivao” i dobio nula poena”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su naglasili da je Ispitni centar odredio sve test administratore za sve škole na teritoriji Crne Gore, “pa i ako je došlo do prepisivanja ili služenja nedozvoljenim sredstvima, ne može ni u tom dijelu sa sebe skinuti odgovornost”.

Iz Ministarstva su kazali da je, u cilju rješavanja tog problema, Državna komisija za maturski i stručni ispit preporučila Ispitnom centru da Komisija ponovo vrednuje testove učenika koji nijesu položili test, što su predstavnici Ispitnog centra i prihvatili.

“Međutim, Komisija za ocjenjivanje se obratila javnosti putem medija i saopštila da za učenike koji su, po njihovim tvrdnjama prepisivali i za šta navodno imaju dokaze, kao i da “nema osnova za ponovno pregledanje zadataka” već da za njih treba organizovati vanredni rok iako to nije u skladu sa propisima”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su dodali da učenicima koji su se obratili Ispitnom centru radi uvida u test nijesu pokazani testovi drugih učenika s identičnim odgovorima, za koje se sumnja da su ih prepisivali, već samo redni brojevi zadataka koji su prepisani, odnosno identični sa zadacima drugih učenika.

Na taj način, kako su rekli iz Ministarstva, Komisija nije uvjerila učenike i njihove roditelje u ispravnost odluke da u skladu sa članom 24 Pravilnika za gimnazije, odnosno članom 27 Pravilnika za stručne škole “učenik gubi pravo na polaganje ispita ako se nakon testa utvrdi da se služio nedozvoljenim sredstvima, da je prepisivao svoj zadatak ili svoj zadatak dao drugome”.

“Pravo da položi ispit gubi samo učenik za kojeg test administrator i školski koordinator, na samom ispitu, utvrde da je prepisivao i služio se nedozvoljenim sredstvima što se moralo konstatovati u zapisniku, odnosno izvještaju o održanom ispitu”, istakli su iz Ministarstva.

Oni su naveli da Državna maturska komisija ne traži za te učenike da se vrši ponovno vrednovanje, već samo za one učenike za koje se nakon održanog ispita sumnja da su prepisali zadatke i kojima je na osnovu toga dodijeljeno nula poena.

“Sve navedeno je uticalo na kvalitet realizacije eksternih ispita kao jednog od najvažnijih mehanizama utvrđivanja kvaliteta obrazovanja i priprema učenika za nastavak obrazovanja”, kaže se u saopštenju Ministarstva.

Navodi se da je iz tih razloga predloženo razrješenje direktorice Ispitnog centra, raspuštanje Upravnog odbora i razrješavanje dužnosti glavnog ocjenjivača.

“Vjerujemo da nijesu na ponos nikome očigledni propusti u organizaciji eksternih ispita i takmičenja učenika i da isti ne preporučuju dosadašnjeg direktora i članove Upravnog odbora da dalje obavljaju iste poslove”, naveli su iz Ministarstva.

Oni su kazali da se postavlja pitanje zašto u interesu odbrane profesije nijesu i sami preispitali svoju odgovornost.

Iz Ministarstva su poručili da profesija prosvetnih radnika treba da se brani znanjem, profesionalizmom, korektnim odnosom i posvećenim radom.

“Ne želimo da vjerujemo da iza postupaka ocjenjivača i dosadašnjeg rukovodstva Ispitnog centra postoje politički motivi”, kazali su iz Ministarstva.

Zato je, kako su naveli, predloženo imenovanje vršioca dužnosti direktora i Privremenog upravnog odbora, kako bi se obezbijedilo izvršenje zaključaka Državne maturske komisije o ponovnom vrednovanju testova učenika koji nijesu položili ispit iz CSBH jezika i književnosti.

“Dakle, niko nikome nije tražio da zažmuri niti na jedno, niti na oba oka. Nije bilo potrebe za tim. Naprotiv, trebalo je otvoriti “oba oka” u realizaciji samih ispita i raditi onako kako struka, propisi i zakon nalažu i pružiti nepobitne dokaze učenicima i roditeljima da to nije bio njihov samostalni rad”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Ministarstvo prosvjete i Državna maturska komisija uraditi sve da se ispoštuje odluka Vlade u cilju zaštite interesa učenika, nastavnika i škola.

Iz Ministarstva su poručili da neće tolerisati političke manipulacije koje dolaze od bilo koga već će uraditi sve da afirmišu nastavničku profesiju na principima znanja, rada i profesionalizma.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS