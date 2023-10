Monstat: Ispunjeni svi uslovi za sprovođenje popisa

Podgorica, (MINA) – Svi uslovi za sprovođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori su ispunjeni, kazali su iz Uprave za statistiku – Monstat.

Oni su to naveli u odgovoru na zahtjev Demokratske partije socijalista (DPS) da popis bude odgođen za najmanje šest mjeseci, odnosno dok se ne steknu svi formalno-pravni, administrativni i tehničko-bezbjednosni uslovi za uspješno sprovođenje popisa čiji rezultati ne bi bili osporavani ni u domaćim, ni u međunarodnim krugovima.

„Svi uslovi za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova su ispunjeni“, naveli su iz Monstata.

Oni su, navodeći formalno-pravne uslove, kazali da je parlament usvojio Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, kao i da je Vlada donijela Uredbu o utvrđivanju perioda sprovođenja i referentnog momenta popisa.

Iz Monstata su naveli da je donešena Odluka o visini i rasporedu sredstava popisnim komisijama za finansiranje popisa u ovoj godini, kao i da je Budžetom obezbijeđeno oko 4,9 miliona EUR.

Kako su kazali, što se administativnih uslova tiče, izrađeni su Metodologija za pripremu, organizaciju i sprovođenje popisa, statističko tehnička dokumentacija, a formirane su i popisne komisije u jedinicama lokalne samouprave.

Iz Monstata su dodali da su imenovani Državni instruktori i održana obuka komisija, da je raspisan javni oglasi za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača od 1. do 15. novembra, koji je produžen prvobitno do 10. a zatim do 20. oktobra za pojedine opštine.

Prema njihovim riječima, izabrani su instruktori u jedicama lokalnih samouprava, a u toku je izbor popisivača u tim jedinicama.

Nakon toga, kako su iz Monstata kazali, slijede obuke instruktora koje će biti održane od 23. do 25. oktobra, a 28. i 29. oktobra za popisivače.

Govoreći o tehničko-bezbjedonosnim uslovima, oni su kazali da je propisana Metodologija sa nizom mjera za čuvanje podataka i njihovog načina prikupljanja, sa naglaskom na pravila ponašanja popisivača na terenu, definisan način kontrola na terenu, definisanu opremljenost i ostale uslove u vezi sa prostorijama za odlaganje i čuvanje materijala u okviru popisnih komisija.

Iz Monstata su dodali da je naglasak i na obaveznost potpisivanja Izjave o poštovanju principa povjerljivosti, obezbijeđene prostorije za unos podataka čije je opremanje u toku i definisano Pravilo za jačanje mjera sigurnosti, bezbjednosti i zaštite podataka popisa stanovništva.

Oni su istakli da je tu i implementacija softvera DLP koji će pojačati mjere bezbjednosti od sajber napada u cilju pojačane zaštite i bezbjednosti tokom unosa i obrade popisnih podataka.

Govoreći o traženju ocjene ustavnosti Zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova i usklađivanja sa drugim pravim aktima Crne Gore, istog ranga, kao i sa međunarodnim standardima i propisima koji tangiraju predstojeći popis, iz Monstata su kazali da je izrada Zakona praćena je procedurom koju definiše Generalni sekretarijat i Poslovnik o radu Vlade.

„Isti je usvojila Skupština Crne Gore 12. decembra prošle godine i objavljen je u službenom listu od 16. decembra“, rekali su iz Monstata i istakli da je zakon razmatrao Zakonodavni odbor koji je zaključio da je predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Crne Gore.

Kako su naveli, Zakon je dostavljen EK na mišljenje koja je konstatovala njegovu usklađenost sa EU regulativama za popis.

Iz Monstata su podsjetili da se Vlada, prilikom definisanja perioda sprovođenja popisa usmjeravala u skladu sa međunarodnim preporukama UNECE za rundu popisa 2020, tačka 77.

“Preporuka 77 jasno navodi nepreklapanje izbornih i popisnih kampanja, a ne kako je navedeno “izbornim godinama“”, rekli su iz Monstata.

Oni su kazali i da ne stoji tvrdnja da “izborni proces ne može se smatrati okončanim do izbora nove Vlade Crne Gore“.

Iz Monstata su se saglasili sa činjenicom da Vlada i u tehničkom mandatu ima legitimitet za obavljanje svoje nadležnosti do izbora nove.

“Dakle, usvajanjem zakona i podzakonskih akata što je bilo u nadležnosti Vlade, te i obezbjeđenjem sredstava budžetom za ovu godinu, stvorili su se potrebni preduslovi u vezi sa organizacijom procesa sprovođenja popisa, koji su dalje u nadležnosti Uprave za statistiku u saradnji sa drugim organima definisanim zakonom”, rekli su iz Monstata.

Oni su naveli da su izradili Metodologiju za pripremu, organizaciju i sprovođenje popisa, koja je usaglašena je sa EU standardima, sa regulativom za popis 763/2008, smjernicama Eurostata, preporukama UNECE kancelarije za rundu Popisa 2020, uz poštovanje Kodeksa prakse Evropske statistike.

“Takođe, u izradi ovih međunarodnih preporuka učestvovale su kolege Monstata i u tom smislu smo veoma dobro upoznati sa istima, i sigurni smo u potpunu implementaciju svih zahtjeva UN i EU vezano za popis”, rekli su iz Monstata.

Oni su kazali i da su neosnovani navodi da preduslovi za obuku popisivača nijesu stvoreni, kao ni navodi da statističko-tehnička dokumentacija neophodna za sprovođenje popisa nije spremna.

Kako su iz Monstata dodali, javnim oglasima koje su raspisale popisne komisije, traženo je oko 3,8 hiljada popisivača i 420 instruktora za cijelu Crnu Goru.

“Broj kandidata za instruktore je ispunjen i završen je njihov odabir”, istakli su iz Monstata.

Oni su odgovorili i na zahtjev za uvođenje obaveznog internog i eksternog monitoringa procesa popisa, uz unutrašnu kontrolu svih opozicionih partija, kao i eksternu kontrolu EUROSTAT-a.

Kako su naveli, da bi neko kontrolisao i vršio monitoring nad određenim aktivnostima mora da bude najmanje ekspert istog ranga ili veći ekspert od onih kojim raspolaže organ koji organizuje i sprovodi popis.

“Složićemo se da političke partije, uz svo uvažavanje znanja u oblasti politike, ne raspolažu znanjem iz statistike kao nauke. Iz istog razloga statistika se ne bavi politikom. U tom kontekstu, priznajemo jedino monitoring Eurostat-a kao krovne statistike kancelarije EU”, kaže se u saopštenju.

Oni su naveli da Zakonom nije predviđeno da popisne komisije, a pogotovo predstavnici političkih partija, na bilo koji način imaju uvid u popunjeni popisni materijal.

Iz Monstata su istakli da prisustvo popunjenom popisnom materijalu mogu imati isključivo državni instruktori kao predstavnici Uprave za statistiku.

“Iz navedenog zaključuje se da članstvo u popisnim komisijma ne podrazumijeva pristup popunjenom popisnom materijalu. Dakle, zahtjevi prisustva na mjestu preuzimanja rezultata i prisustvo prilikom unošenja i brojanja rezultata popisa, kao takvi, nisu u skladu sa Zakonom i Metodologijom”, rekli su iz Monstata.

Iz Monstata su naveli da su taj pristup zauzeli isključivo radi zaštite ličnih podataka građana i njihove eventualne zloupotrebe od političkih partija.

“U tom smislu, ispoštovan je Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike i Zakon o zaštiti podataka ličnosti”, kazali su iz Monstata.

Odgovarajući na zahtjev da se omogući učešće opozicionih partija u izboru instruktora i popisivača, kao i prisustvo predstavnika opozicije prilikom obilaska domaćinstava pri vršenju popisa, oni su rekli da je odabir instruktora završen, a odabir popisivača u najvećem broju opština će biti završen danas i objavljen 16. oktobra.

Iz Monstata su rekli da su uslovi za odabir instruktora i popisivača predviđeni javnim oglasom.

Kako su istakli, politička pripadnost pojedinaca nije sadržana u uslovima oglasa.

“Ukoliko neki kandidat ispunjava sve definisane uslove i prednosti oglasa, a nije prihvaćen za poslove popisa, ima mogućnost žalbe bilo popisnoj komisiji bilo Upravi za statistiku. Neke od objavljenih lista kandidata za instruktore već se dodatno razmatraju i provjeravaju”, naveli su iz Monstata.

Oni su kazali da nijesu istiniti iskazi da je odštampano oko dva miliona popisnih listića, dok je Monstat definisao broj od 617 hiljada osoba koje se obuhvataju popisom.

Iz Monstata su naveli i da su, u cilju pripreme popisa, održali više sastanaka sa predstavnicima Instituta za javno zdravlje.

“Od Instituta dobijene su preporuke za predviđeni period sprovođenja popisa od 1. do 15. novembra, a koji će biti sastavni dio obuke za popisivače”, kaže se u saopštenju.

Govoreći o obavezi izrade Marketing plana kampanje za popis stanovništva, oni su kazali da je marketing plan kampanje sadržan u konceptu za implementaciju aktivnosti za javnu kampanju za statističko istraživanje “Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2023. godina”.

Kako su iz Monstata dodali, plan je razrađen detaljno po svim aktivnostima, sa opisom, sadržajem, prijedlogom ključnih poruka javne kampanje, PR predstavljanjem, kao i rokovima za realizaciju.

Oni su se osvrnuli i na konstataciju da Vladine institucije i nadležna ministarstva hitno da pristupe zaštiti građana od političkog uticaja u javnosti, od različitih organizacija, na njihovo opredjeljenje tokom sprovođenja samog popisa stanovništva.

“Poruke političkih partija pa samim tim i kampanje koje vode političke partije predstavljaju isključivo njihove političke stavove i iste apsolutno ne mogu i neće uticati na profesionalno i odgovorno sprovođenje popisa od Uprave za statistiku”, rekli su iz Monstata.

Na poruku da se treba uputiti zahtjev Agenciji za zaštitu ličnih podataka, za aktivno uključivanje u cjelokupni proces, iz Monstata su odgovorili da je Zakon o popisu lex specialis, koji se donosi na osnovu člana 25 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, koji je takođe lex specialis.

“Kako je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike usklađen sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, to je i Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, usklađen sa navedenim zakonom, jer se prikupljaju lični podaci u statističke ili naučne svrhe”, smatraju u Monstatu.

Oni su kazali i da su razmatrali mogućnosti sprovođenja i registarskog popisa stanovništva.

“Kako bismo izbjegli potencijalne rizike koji su mogući u slučaju korišćenja novih metoda prikupljanja podataka (poput laptopa, web popisivanja), a podstaknuti poslednjim dešavanjima izazvanih sajber napadima u organima državne uprave, odlučili smo se za tradicionalni način sprovođenja popisa korišćenjem papirnih upitnika”, rekli su iz Monstata.

Oni su ukazali na primjer statističkog zavoda Sjeverne Makedonije, koji se suočavao sa brojnim problemima izazvanih hakerskim napadima, na samom početku terenskog rada.

Iz Monstata su istakli da je popis statistička akcija na osnovu kojih se ne ostvaruju prava ili nameću obaveze, kako je to predviđeno članom 28 Zakona o popisu kojim se predviđa povjerljivost podataka prikupljenih popisom.

“Iz tog razloga niti je statistička praksa niti postoje zakonski uslovi a ni potreba za dodatnim kontrolama popisnih podataka. Dodatno, podaci popisa se agregirano publikuju čime se onemogućava identifikacija osoba na koje se podaci odnose”, rekli su iz Monstata.

