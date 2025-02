Močvarna staništa u Crnoj Gori nemaju zaštitu države

Podgorica, (MINA) – Močvarna staništa u Crnoj Gori, pored sve svoje nesporne vrijednosti, nemaju zaštitu države, ocijenila je izvršna direktorica nevladine organizacije Grin houm /Green home/, Azra Vuković.

Ona je, povodom Svjetskog dana močvarnih staništa koji se obilježava svake godine 2. februara, kazala da u Crnoj Gori postoji niz močvarnih staništa koja doprinose biodiverzitetu, klimatskim mitigacijama i adaptacijama, dostupnosti svježe vode, ekonomiji i šire.

Kako je navela Vuković, među tim staništima su Skadarsko jezero, Ulcinjska solana, Tivatska solila, Mareza, Lužnica, Buljarica, Plavsko jezero sa okolinom, Šasko jezero sa okolinom, Jezerska površ na Durmitoru i druga.

„Među njima, Skadarsko jezero, Ulcinjska solana i Tivatska solila su uvrštena u Ramsar listu čime su i zvanično na listi međunarodno važnih močvarnih staništa“, ukazala je Vuković.

Ona je kazala da bi ta područja trebalo da budu čuvana kao najvrijedniji prirodni resursi države, ali da to u praksi nije slučaj.

„Na ovim područjima, kao i širom Crne Gore uostalom, dešavaju se radnje i aktivnosti koje su u potpunoj suprotnosti sa zaštitom ovih vrijednih ekosistema a koje obuhvataju nelegalnu eksploataciju prirodnih resursa, nelegalnu gradnju, zasipanje močvarnih terena, zagađenje i tako dalje“, navela je Vuković.

Prema njenim riječima, za sve to, država, ali ni lokalne samouprave, nemaju adekvatan odgovor godinama unazad, čime se trajno i bespovratno uništavaju ti ekosistemi.

Vuković je kazala da su problemi brojni, te da za Ulcinjsku solanu od momenta proglašenja zaštićenim područjem na nacionalnom i međunarodnom nivou 2019. godine pa do danas, nije pronađeno adekvatno rješenje za upravljača.

Kako je dodala, Skadarsko jezero je u kontinuitetu na meti nelegalne gradnje, uzurpacije prostora, nelegalnog ribolova i tako dalje, a da država nije stvorila mehanizme da se ove aktivnosti obuzdaju.

„Područje Mareze i Lužnice se kontinuirano zasipa šutom na kojem se nelegalno gradi, a da za to ne postoji adekvatna reakcija“, navela je Vuković.

Ona je kazala da su to područja koja su formalno zaštićena, pa opet, nijesu stvoreni mehanizmi da se ti ekosistemi očuvaju.

„Kakvo je stanje kod onih koji nemaju ni status zaštićenog područja, izlišno je govoriti“, dodala je Vuković.

Ona je ukazala da je tema ovogodišnjeg Svjetskog dana močvarnih staništa je „Zaštita močvara za našu zajedničku budućnost“.

„Trenutno stanje u odnosu na zaštitu prirode u Crnoj Gori nam ukazuje na potpuni nedostatak snage, ali i volje države da se pobrine za svoja najvrijednija prirodna područja i da zaokruži sisteme upravljanja na način da makar za sve nelegalne radnje postoji adekvatna reakcija, čime bi se stvari pomjerile sa mrtve tačke i poboljšalo upravljanje”, ocijenila je Vuković.

Ona je upozorila da će, ako se ovako nastavi, močvarna staništa u Crnoj Gori nestajati ispod kamiona šuta i nanosa i da neće previše toga ostati sačuvano za budućnost.

