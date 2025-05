Mladić stradao u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Ulcinjanin E.K. (20) preminuo je danas od povreda zadobijenih na jednom gradilištu, prenose Vijesti.

Iz policije su agenciji MINA potvrdili da je dvadesetogodišnji mladić stradao prilikom izvođenja građevinskih radova.

Kako su naveli, do nesreće je došlo u 13 sati i 40 minuta u mjestu Sukobin.

Tužilaštvo je naložilo obdukciju.

