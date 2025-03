Mladi smatraju da ljudska prava nijesu jednako dostupna građanima

Podgorica, (MINA) – Skoro 90 odsto mladih smatra da ljudska prava nijesu podjednako dostupna svim građanima Crne Gore, dok 72,8 odsto njih prepoznaje žene žrtve nasilja kao najugroženiju marginalizovanu grupu, pokazalo je istraživanje nevladinih organizacija (NVO) LGBT Forum Progres i Socijalni centar.

Kako je saopšteno iz LGBT Foruma Progres, istraživanje “Od saznanja do akcije: Stavovi mladih o aktivizmu i ljudskim pravima u Crnoj Gori” realizovano je u okviru projekta “Promjene počinju od mladih!”, koji finansijski podržava Ministarstvo sporta i mladih.

Iz te NVO su rekli da istraživanje, koje je obuhvatilo 202 mlade osobe starosti od 15 do 30 godina iz različitih regiona Crne Gore, pruža sveobuhvatni uvid u stavove i iskustva mladih kada su u pitanju ljudska prava i aktivizam.

Oni su naveli da čak 74,3 odsto mladih vjeruje da aktivizam može poboljšati stanje ljudskih prava u Crnoj Gori, što pokazuje da mladi prepoznaju značaj građanskog angažmana uprkos preprekama.

“Zabrinjavajućih 87 odsto ispitanika smatra da ljudska prava nijesu podjednako dostupna svim građanima Crne Gore, ukazujući na percepciju nejednakosti u crnogorskom društvu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da svega 8,9 odsto mladih smatra da su ljudska prava adekvatno integrisana u obrazovni sistem, dok većina – 51,5 odsto, procjenjuje da ona nijesu dovoljno zastupljena.

Iz LGBT Foruma Progres su rekli da skoro polovina mladih – 49,5 odsto, smatra da nemaju dovoljno prilika za angažman u oblasti ljudskih prava, dok je dodatnih 39,5 odsto nesigurno povodom tog pitanja.

Kako su kazali, iako je 48,5 odsto ispitanika učestvovalo u nekoj akciji vezanoj za ljudska prava, većina njih – 51,5 odsto, nikada nije bila aktivno uključena u takve aktivnosti.

“Alarmantan nalaz predstavlja činjenica da 72,8 odsto mladih prepoznaje žene žrtve nasilja kao najugroženiju marginalizovanu grupu u Crnoj Gori, nakon čega slijede LGBTI zajednica (57,9 odsto) i osobe sa invaliditetom (55 odsto)”, navodi se u saopštenju.

Rezultati, kako su rekli iz LGBT Foruma Progres, jasno pokazuju da većina mladih ima samo osnovno ili djelimično poznavanje ljudskih prava, dok skoro trećina ispitanika – 30,2 odsto, smatra da su slabo ili nimalo informisani.

Iz te NVO su dodali da to ukazuje na potrebu za dodatnim edukacijama i kampanjama, kako bi se unaprijedila svijest mladih o toj važnoj temi.

Prema njihovim riječima, posebno zabrinjavajući podatak je da čak 86 odsto mladih izražava snažno nepovjerenje prema objektivnosti medija kada izvještavaju o pitanjima ljudskih prava, dok 74 odsto vjeruje da državne institucije ne čine dovoljno za zaštitu ljudskih prava.

“Kada je riječ o izvorima informisanja o ljudskim pravima, najviše ispitanika (54,5 odsto) navelo je NVO kao primarni izvor, dok internet i društvene mreže aktivno koristi 46,5 odsto ispitanika”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da obrazovne ustanove predstavljaju izvor informacija za samo 33,7 odsto ispitanika.

“Ključni motivatori koji bi podstakli mlade na veći angažman uključuju konkretne beneficije poput sertifikata ili stipendija (57,9 odsto), bolju informisanost o prilikama za angažman (52,5 odsto) i veći uticaj aktivizma u društvu (51,5 odsto)”, dodaje se u saopštenju.

Istraživanje, kako su rekli iz LGBT Foruma Progres, takođe pokazuje da više od polovine mladih – 54,5 odsto, izražava snažnu želju za većim brojem prilika za edukaciju o ljudskim pravima.

U saopštenju se navodi da su, na osnovu rezultata istraživanja, LGBT Forum Progres i Socijalni Centar formulisali preporuke koje uključuju povećanje dostupnosti informacija o aktivizmu i ljudskim pravima i uvođenje edukativnih programa u obrazovni sistem.

“Kao i razvoj mehanizama za podršku mladima kroz stipendije i priznanja za aktivizam i unapređenje institucionalne podrške i transparentnosti rada državnih institucija”, kaže se u saopštenju.

