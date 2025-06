Mladi otvoreni za edukaciju o nenasilnoj komunikaciji

Podgorica, (MINA) – Mladi su zainteresovani i otvoreni za temu vršnjačkog nasilja kada se o njoj govori kroz pristup prevenciji, kazala je direktorica Fondacije Čini dobro, Marija Jovović.

Ona je rekla da je to pokazao projekat „Zaustavi nasilje, izaberi poštovanje“, u okviru kog su u srednjim školama održali 12 interaktivnih radionica, usmjerenih na edukaciju mladih u oblasti prevencije vršnjačkog nasilja kroz promociju nenasilne komunikacije.

Iz Fondacije Čini dobro saopštili su da su radionice održane u Srednjoj mješovitoj školi „Golubovci“ u Zeti i Gimnaziji „Petar I Petrović Njegoš“ u Danilovgradu.

Kako su naveli, zalazak u lične teme zahtijeva priličnu hrabrost među mladima, ali oni su bili pravi saradnici koji su pokazali da tema nenasilne komunikacije treba da ima mjesto u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Jovović je rekla da je projekat pokazao da su mladi zainteresovani i otvoreni za temu vršnjačkog nasilja kojoj se pristupa na drugačiji način.

“Tačnije, da se o toj temi govori kroz pristup prevenciji, a da oni imaju priliku da stiču znanja i dobijaju informacije koje ih vode ka samopoznaji, te da im metoda rada daje priliku da budu uključeni i motivisani da izađu iz zone komfora“, pojasnila je Jovović.

Kako je navela, u javnosti se može čuti mnogo toga o nasilju među mladima, ali nikako da se prekorači tema i mladima govori o nenasilnoj komunikaciji.

“Upravo je naš projekat bio usmjeren u tom pravcu. Vjerujem da će o nenasilnoj komunikaciji imati prilike da uče i mladi iz drugih obrazovnih ustanova“, kazala je Jovović.

Kako se navodi u saopštenju, jedan od ciljeva projekta bio je usmjeren na animiranje mladih da aktivno učestvuju u radionicama iznoseći mišljenja i iskustva, postavljajući pitanja, diskutujući o nedoumicama, ali i na rad na razvijanju i jačanju samopouzdanja, empatije, tolerancije i drugih vrijednosti i vještina.

Trenerica Lidija Ivanović kazala je da je važno sa mladima raditi na prevenciji negativnih pojava, a ne onda kada je već kasno.

“Sagledavajući sve radionice koje smo imale sa njima, mogu reći da su spremni da usvajaju nova znanja, pristupe, metode, prihvataju različitosti, da unapređuju komunikacione vještine i sposobnosti i što je najbitnije – da zavire u sebe, da se otvore i iskažu osjećanja i boljke“, navela je Ivanović.

Kako je istakla, bilo je zadovoljstvo raditi sa mladim ljudima koji su pokazali da su spremni da uče i da se mijenjaju, ali i da od odraslih očekuju da ih podrže u tom procesu.

Iz Fondacije Čini dobro su istakli da je digitalni svijet postao dio svakodnevice i da je zato važno da se sa mladima komunicira na tu temu i da se uče da preventivno djeluju, prepoznaju različite oblike digitalnog nasilja i razvijaju kritičko mišljenje.

Trenerica Zorka Vojinović poručila je da je na odraslima da budu tu za mlade.

„Nije važno da li smo roditelji, prosvjetni radnici ili radimo sa mladim ljudima – ne moramo da razumijemo svaki TikTok trend, ali treba da budemo tu za njih kad im klik predstavlja prijetnju. Zato smo kroz projekat radili na jačanju njihove samosvijesti, samopouzdanja, ali i empatije i tolerancije“, istakla je Vojinović.

