MKM: Prioritet obezbijediti nesmetan rad AMU

Podgorica, (MINA) – Obezbjeđivanje uslova za nesmetan rad Agencije za audiovizuelne medijske usluge (AMU), kao nezavisnog regulatora u toj oblasti, je apsolutni prioritet, poručili su iz Ministarstva kulture i medija.

Iz tog Vladinog resora su reagovali povodom poništavanja prethodnog i raspisivanja novog javnog poziva za imenovanje dva člana Savjeta AMU.

“Nakon isteka mandata dosadašnja dva člana nužno je osigurati pravovremeno popunjavanje Savjeta, na osnovu normi Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama kojima se u toj oblasti uvode značajne novine, u dijelu koji se odnosi na kriterijume za članove Savjeta koji dolaze iz organizacija civilnog društva”, naglasili su u Ministarstva.

Oni su rekli da se nadaju da neće biti daljeg odlaganja izbora dva nova člana Savjeta AMU i da će poboljšanja inaugurisana novim Zakonom o audiovizuelnim medijskim uslugama zaživjeti u praksi.

