MJU prva institucija sa CAF sertifikatom efikasnog korisnika

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave (MJU) prva je institucija u Crnoj Gori sa sertifikatom efikasnog korisnika Zajedničkog okvira za procjenu kvaliteta (CAF), saopštili su iz tog Vladinog resora i poručili da ih to dodatno motiviše da nastave sa razvojem internih kapaciteta.

Iz MJU su kazali da je jedan od najvažnijih zadataka Strategiije reforme javne uprave unapređenje kvaliteta, kao uslova efikasne javne uprave.

MJU je, kako su rekli iz tog resora, prva institucija koja se, u saradnji sa Regionalnom školom javne uprave (ReSPA), opredijelila za uvođenje upravljanja kvalitetom putem modela zajedničke samoprocjene – CAF.

Oni su naveli da su formirali radnu grupu, izvršili samoprocjenu i na osnovu rezultata izradili akcioni plan unapređenja, na osnovu kojeg su realizovali mnogobrojne aktivnosti samoprocjene, kao i unapređenja.

„Dakle, početkom prošle godine smo pionirski ušli u ovaj posao, a već ove smo postali jedina institucija u Crnoj Gori koja je dobila prestižno zvanje – Efikasan korisnik CAF-a“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je to prestižno znanje ministru javne uprave Marašu Dukaju uručila direktorica ReSPA-e Maja Handjiska Trendafilova, na svečanosti povodom Međunarodnog dana javne uprave.

„Kao potvrdu da Ministarstvo primjenjuje najviše standarde upravljanja kvalitetom u skladu sa Zajedničkim okvirom za procjenu kvaliteta (CAF – Common Assessment Framework), koji koriste javne uprave širom Evrope“, rekli su iz MJU.

Dukaj je istakao da ih CAF sertifikat dodatno motiviše da nastave sa razvojem internih kapaciteta, u skladu sa visokim evropskim standardima, kao i da podrže druge institucije u cilju konačnog dostizanja tog evropskog standarda u cijeloj upravi.

Iz MJU su poručili da taj sertifikat za njih nije samo priznanje, već i snažan pokretač za unapređenje kvaliteta i efikasnosti u javnom sektoru.

„Otvoreni smo da sarađujemo i sa drugim instritucijama koje žele da primjenjuju ovaj evropski standard kvalliteta“, poručili su iz tog Vladinog resora.

