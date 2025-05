MJU dobitnik priznanja Partner godine 2025

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave (MJU) dobitnik je priznanja „Partner godine 2025.” koju dodjeljuje e-Governance Academy, saopšteno je iz tog resora.

Iz MJU su rekli da je priznanje uručeno na e-Governance konferenciji 2025. u Talinu, gdje su digitalni lideri i eksperti iz 85 zemalja razmjenjivali znanja i rješenja za digitalnu budućnost.

To priznanje, kako su kazali iz Ministarstva, potvrđuje njihovu posvećenost jačanju nacionalne sajber sigurnosti i unapređenju međuinstitucionalne saradnje, uz podršku Evropske unije (EU).

“Nijeste dozvolili da dobra kriza ostane neiskorišćena,” poručio je izvršni direktor eGA Hanes Astok, osvrnuvši se na odlučne poteze MJU nakon sajber napada 2022. godine.

Generalni direktor Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i eServise, Dušan Polović, koji je primio nagradu u ime MJU, rekao je da je saradnja sa eGA timom bila izuzetno produktivna.

„Hvala vam na posvećenoj podršci u najvažnijim trenucima“, dodao je Polović.

Iz MJU su rekli da su u partnerstvu sa EU realizovane ključne aktivnosti – strateško savjetovanje o bezbjednosti izbora, obuka CSIRT tima, sajber oprema i softver i prvi 24/7 Security Operations Centar u Crnoj Gori.

Resorni ministar Maraš Dukaj rekao je, povodom dobijene nagrade, da Crna Gora nikad više ne može biti nespremna kao sto je bila 2022. godine jer su taj veliki izazov iskoristili za građenje temelja za sigurni crnogorski sajber prostor.

