Mitrović imenovan za direktora AZLP

Podgorica, (MINA) – Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) imenovao je Čedomira Mitrovića za direktora Agencije.

Kako je saopšteno iz AZLP, odluka o imenovanju Mitrovića donijeta je jednoglasno na današnjoj sjednici Savjeta.

Iz Agencije su kazali da je Mitrović do izbora direktora obavljao poslove kontrolora u Odsjeku za nadzor u oblasti zaštite ličnih podataka

Navodi se da je, u skladu sa nadležnostima definisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Statutom Agencije, Savjet 5. januara raspisao javni konkurs za imenovanje direktora/ice.

Dodaje se da je, nakon isteka roka za podnošenje prijava, Savjet konstatovao da su na javni konkurs prispjele tri kandidature, kao i da dva kandidata ne ispunjavaju potrebne uslove.

“Dok je kandidat Mitrović, uz prijavu dostavio dokumentaciju shodno traženim uslovima navedenim u javnom konkursu”, kaže se u saopštenju.

